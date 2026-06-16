聞風至 - 中國太平蓄勢向上 | 鮮股落鑊

美伊雖達成停火協議，但對港股刺激相當有限。恒指高開283點，報25001點，早段最高見25047點，漲329點。惟大市僅短暫重上25000關，隨後升幅收窄，一度回至24796點，僅升78點；收報24842點，升124點。全日成交金額再度回落至3000億元以下，僅2833.5億元。



美伊和談出現曙光，但港股表現卻未如理想，昨日僅升124點，反觀內地A股表現更為亮眼，滬指升1.6%，深指更升3.8%，A股走強或利好一眾內險股表現，值得留神。一眾內險股當中，中國人壽（2628）已見「四連升」，中國太平（966）則仍在22元水平受阻，昨日高見22.04元後，回吐至21.78元收市，但已展現向上突破意欲，升穿後下站阻力位落在24元水平。



中國太平是內險股當中，業績表現較好的一員，去年全年純利升2.2倍，至270.59億元，末期息派1.23元。主要因保險服務業績及淨投資上升，以及受惠新企業稅收政策的一次性影響。



去年純利升2.2倍



期內，人壽保險業務溢利345.86億元，增長229.2%；境內財產保險業務溢利9.66億元，增長20.1%，及再保險業務溢利12.84億元，增長34.1%。



全年實現淨投資收益529.72億元，增長5.2%。其中，股息收入69.45億港元，增長29.4%，主要受高股息策略股票增加影響。



據報，「內險南下」獲中央放行，包括中國太平在內的多間險企獲准參與債券通「南向通」，即內地保險業資金可來港購買在港發行的「點心債」。



「內險南下」獲中央放行



目前內地利率環境處於偏低期，內地投資者對低風險、穩定回報的投資產品需求殷切，在此背景下，險企可望透過跨市場交易大賺利差及管理費用。



今年初有官媒引述專家估，內地約有50萬億元人民幣一年期以上定期存款，將在今年到期，較去年多出10萬億元。然而國內定存利率跌至只有「1字頭」，反觀港元同業拆息（Hibor）1個月利率達2.7厘，12個月利率達3.2厘，息差明顯，無疑為內險企業打開一條非常好的盈利新路向。



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