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大行晨報 - 人民幣短線或可小注追入｜大行晨報

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5小時前
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產經 專欄
內容

　　今周環球市場再迎超級議息周，日本央行、澳洲央行、美國聯儲局及英倫銀行將要舉行議息會議。彭博利率顯示，市場預計日本央行加息0.25厘的概率超出九成，其餘三間央行則較大機會維持利率不變。美國總統特朗普在過剛去周末宣布，美國與伊朗達成和平協議，霍爾木茲海峽將「免通行費開放」。參與斡旋美伊和談的巴基斯坦總理謝里夫稱，協議將於6月19日在瑞士正式簽署，雙方同意立即並永久終止包括黎巴嫩境內的所有軍事行動。中東和平前景令油價繼續回落，紐約期油周一盤中失守每桶80美元水平。

　　離岸人民幣近期表現較佳，再有上試今年高位之勢頭。內地今年第一季度經濟增長超出市場預期，按年升幅較去年第四季度加快至5%，市場原本預期為4.8%。5月進出口增幅均優於市場預期。據內地海關總署數據顯示，以美元計價，內地5月出口增長19.4%，進口增長27.4%，兩者均高於市場預期，貿易順差1054.3億美元。今個星期內地將公布三頭馬車數據，投資者亦可留意。

　　內地國家統計局公布，5月全國居民消費物價指數（CPI）按年上漲1.2%，升幅與4月持平。反映上游物價水平的全國工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲3.9%，升幅較4月擴大1.1個百分點，且創下2022年7月以來最高水平。美元兌離岸人民幣近期逐漸下試筆者在5月12日於本專欄提及的目標價位約6.75水平。執筆之時，多項技術指標亦未見超賣。加上今周多間央行將舉行議息會議，外幣市場或面臨波動，人民幣受影響或較小，短線走勢或較穩定，我們將離岸人民幣初步目標價再下調至6.72水平，若成功下試該位置，不排除測試6.7關口。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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