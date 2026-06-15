伍一山 - 恒指周線錘頭有望續彈 | 有錢圖

大市終於反彈，恒指上周五高開252點報24501，隨即回吐至全日低位24445，升196點，其後升幅快速擴大，午後初段見全日高位24771，勁升522點，尾市有回吐，收市報24718，以大陽燭大升468點，全日成交金額增至3164億元。



以周線圖分析，恒指上周低位23999，高位24837，一周累跌243點，陰陽燭於「倒轉錘」後出現「錘頭」，反彈訊號強烈。周線技術指標依然向淡，MACD牛熊，熊差連續4周擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號；9RSI跌至34.07。



恒指1月升抵大型橫行區（25000至27500）頂部，最高升至28056，其後反覆下挫，3月和上周兩次跌至底部支持區（24200至25000），上周五大幅反彈，周線圖出現「錘頭」，短期壓力有望減輕，延續反彈機會頗大，預期25000至25200會有阻力，若升破此關，恒指有望維持大橫行局面，反之24200一旦確認跌破，中線量度跌幅目標可至21000水平。



農行突破下降通道



國企指數上周五回升157報8374，一周則下跌62點，周線陰陽燭也於「倒轉錘」後出現「錘頭」。周線技術指標向淡，MACD雙熊，熊差擴大，9周RSI跌至34.74，慢隨機指數維持沽貨訊號。國指守住100周線（8244）支持，短線料可延續反彈，預期8500會有阻力。



農業銀行（1288）上周五升3.06%收報6.06元，上市內銀近日密集發出派息公告，A股上市銀行去年全年合計派息約6456億元人民幣，再創歷史新高，六大國有行派息總額高達4274億元，消息支持內銀股攀升。走勢上，股價3月中調整至5.08元，即日以「破腳穿頭」見底倒升，4月尾升至6.3元超買，陰陽燭以「射擊之星」展開調整，形成下降通道，上周五以大陽燭升破通道。MACD重現牛差利好，現價買入，目標價7.4元，跌破5.8元止蝕。



伍一山