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黃德几 - （1276）恒瑞醫藥走勢改善 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

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黃德几
54分鐘前
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產經 專欄
內容

　　恒瑞醫藥（1276）作為內地創新藥龍頭企業，近年由傳統仿製藥成功轉型至創新藥業務，其核心競爭優勢在於強大的自主研發平台，以及高效的BD（業務發展）業務。透過將早期創新管線對外授權或進行戰略合作，實現研發成果變現，收取首付款、里程碑付款及銷售分紅。此模式有助快速回流資金，支持後續研發投入，形成良性循環。2025年恒瑞海外許可收入達33.9億元，按年增長約26%，累計完成多宗大型交易，充分反映國際藥企對其研發實力的認可。

　　技術走勢方面，恒瑞醫藥股價經調整後，上周五出現技術反彈訊號，成交量配合。未持貨者可考慮53元水平吸納，反彈阻力63.5元，若跌穿49.5元可止蝕。

Usmart盈立證券
研究部執行董事
筆者為證監會持牌人
黃德几

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