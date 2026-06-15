聞風至 - 強勁需求利五礦資源前景 | 鮮股落鑊

中東緊張局勢似現轉機，港股上周五終見反彈。恒生指數高開252點報24501點，全日最高曾一度見24771點，上漲達522點。最終收報24718點，升468點。全日成交金額重上3000億水平，增至3164.4億元。



全球銅礦供應短缺持續擴大，AI數據中心、新能源車的需求增速仍然強勁。大行普遍將2026至2027年銅價中樞上調至每噸1萬至1.3萬美元區間，視為結構性牛市的開端。在這條主線之下，五礦資源（1208）值得留神，因集團不只擁有大量銅礦項目，更是市場上最積極擴產的企業之一。



擁大量銅礦項目 積極擴產



高盛、花旗、瑞銀等大行在今年先後上調銅價預測，首要原因當然是AI數據中心、新能源車與電網投資帶來「不可逆轉」的強勁需求上升，分析指，每一座AI數據中心的用銅量是傳統機房的兩倍以上，新能源車單車用銅亦是燃油車的4至5倍。



另一方面，供給端的瓶頸比市場想像中更嚴重。全球大型銅礦過去十年投資不足，新礦項目稀缺，現有礦山品位下降，秘魯、智利等主要產區的政治與環保審批令新項目推遲成為常態。即使今天批准一個新礦，從建設到投產往往需要7至10年。這意味着需求在加速，但供應無法跟上。這是銅價被視為「結構性牛市」的核心原因。



五礦資源卻是市場上最積極擴產的企業之一，集團已正式啟動博茨瓦納Khoemacau銅礦的重大擴建，擴建內容包括延伸採礦區域至5區北部、Mango及Zeta東北部礦床，並新建一座年處理能力450萬噸的選礦廠，使整體選礦能力提升至超過每年800 萬噸，預料將對公司未來產能與盈利結構影響深遠。



於2025年期內，「金銀銅」是帶動五礦資源業績增長的主因，收入分別按年升75%、66%及44%，「金銀銅」佔收入比為 5.9%、6.6% 及 76.4%，令期內純利大增2.1倍，至5.09億美元。而在2026年首季，集團銅產量續增9%、黃金產量增24%、白銀產量增27%，延續強勁勢頭，為五礦資源未來業績表現帶來高度確定性。



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