鄧力文 - 股神四字真言 | Exchange²

早前觀看了一段，段永平與王石夫婦的對話視頻，席間有一個關鍵字被重複提及了多次，令筆者印象極為深刻。當年段永平遠赴奧馬哈與股神巴菲特共進午餐，曾問及股神衡量一間企業時最看重的是甚麼，巴菲特不假思索地回答了四個字：「商業模式」。這四個字，自此成為段永平投資哲學的靈魂，亦是筆者在當下光怪陸離的加密市場中，篩選核心資產的唯一照妖鏡。



所謂成功的商業模式，背後的核心密碼其實非常純粹，就是你的產品如何與用戶產生一種極其強烈、甚至無法割捨的「連結」，令他們心甘情願為你持續支付費用，並在此基礎上為企業滾存出巨量的財富。



看重企業「商業模式」



反觀當下的Web3世界，市場充斥着大量極其複雜、非工程師根本無法理解的學院派術語，甚麼ZK-Rollup、模組化區塊鏈、流動性再質押。無數頭頂頂尖名校光環的高端人才與架構師，拿着天文數字的融資，搭建出一個又一個空中樓閣。但筆者不禁想問：這些所謂的硬核科技，到底有沒有一項真正改善了普通大眾的生活？有沒有一個協議，能讓用戶純粹因為「好用」而樂意為其支付手續費？答案是令人失望的，恐怕九成項目都未做到。



Hyperliquid（$HYPE）的商業模式，沒有堆砌虛無的宏觀敘事，它最起碼讓市場看到了一批真實存在、且具備極高黏性的交易員群體。這群人追求的是極致的交易速度、無縫銜接的UI/UX體驗，以及7×24小時打破傳統金融邊界的萬物永續合約。



無論是周末偷步定價WTI原油，還是無許可上線美股指數，它切切實實解決了交易員在傳統市場體制下的痛點。用戶願意為這種極致的便利與效率支付真金白銀，進而反哺協議，創造出人均創收近8000萬美元的恐怖商業奇蹟。這種與用戶肉身緊扣的真實連結，才是無法被抄襲的護城河。在科技泡沫滿天飛的時代，回歸商業模式的本源，你才會明白為何這隻鏈上CME才是真正具備跨周期能力的真資產。



鄧力文