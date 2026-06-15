大行晨報 - 鎊匯承壓下行｜大行晨報

美元上周整體仍處於高位區間震盪，周五見承壓，一方面因特朗撤回原先計劃對伊朗的新一輪襲擊，續後美國總統特朗普還表示美伊已接近達成停火協議，市場風險偏好回溫，遏制了美元走勢。本周即將迎來「超級央行周」，市場人士關注各大央行政策訊號。美國聯儲局將在沃什擔任主席後首次主持會議，市場普遍預計將維持利率在3.5%至3.75%不變，但交易員認為年底前加息的可能性仍超過50%。日本央行預計將加息至31年高位；英倫銀行、澳洲央行、瑞士央行等也將召開政策會議，均料將按兵不動



歐羅兌美元上周四扭轉了此前的跌勢，因歐洲央行宣布3年來首次加息，旨在遏制由伊朗戰爭引發的能源通脹。市場普遍預期歐洲央行9月可能再次加息，因央行正在能源驅動的通脹與經濟疲軟之間艱難尋求平衡。歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，匯價此前已失守關鍵的1.16水準，此為上升趨向線支撐，亦可說是年內形成的三角形態底部位置，故大有機會將展開新一輪下跌。支撐位料為1.15，剛在上周一勉力守住此關口，下一個關鍵可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，再而要小心若此區亦為失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞力的下滑，其後目標可先看1.12以至1.10關口。阻力回看1.1580，其後留意1.1660這位置為前期雙頂形態的頸線位置，亦為50天平均線，若後市可重返此區之上，可望歐羅有回穩傾向。其後阻力料為下降趨向線1.17。



英倫銀行將於本周四公布議息結果，上次會議貨幣政策委員會以8比1投票通過，反對者支持加息25個基點。交易員普遍預計本周英倫銀行將會保持觀望，加息的可能性僅為11%，但9月份加息25個基點已被完全計入市場，因此投資者將關注政策制訂者是否有意提前加息。此外，本周三英國將公布5月CPI數據，而零售銷售數據將於周五發布。



續受制25天平均線



英鎊兌美元走勢，整體從前期高點回落整理，短期上行動能受限。技術圖表見，暫見匯價已為下破三角，延伸下向行情。與此同時，英鎊向上仍是繼續受制於25天平均線，目前位於1.3430。較大阻力預估為1.3550，而此前英鎊明顯受制於1.3650水準，這亦會視為重要阻力，下一級料為1.3720水平。支持位將會回看1.33，下一級看至1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

