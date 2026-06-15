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劉偉利 - AI金幣時代：重塑藍領與白領界線 | 巨B講投資

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劉偉利
54分鐘前
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產經 專欄
內容

　　近期有AI巨頭提出一個前瞻但不難想像的說法：隨着人工智慧持續進化，未來某種名為「AI金幣」的東西，可能會成為日常社會的新必需品，就像今天的電費、網費一樣，屬於每個人都要定期支付的基本開支。

　　所謂AI金幣，本質上是一種付費代幣，用來存取先進AI模型、生成式工具，或使用個人化智慧服務。無論是學生用它來輔助學習、專業人士用它提升工作效率，甚至一般民眾用它處理生活事務，只要你要用AI，就可能需要不斷購買這些「智慧能量」。在此概念下，AI不再只是可選擇的科技，而逐漸變成一種「使用成本」：你不是在購買玩具，而是在購買完成任務的能力。當AI越來越成為生產力核心，相關的使用權商品化，就不再只是商業模式，而可能變成新的社會常態。

　　這也意味着勞動市場的結構會被重新定義。過去我們用「藍領／白領」來區分：藍領偏體力與操作，白領偏知識與管理。但AI金幣普及後，許多重複性、可流程化的工作更容易被機器與AI取代。若藍領缺乏學習與轉型，缺少理解與操作協作式AI工具的能力，就可能面臨更直接的就業壓力與收入波動。反過來，一些傳統白領工作（例如撰寫初稿、整理資料、建立報表）也可能被AI大幅簡化，真正的差異將從「做出內容」轉向「如何判斷內容是否正確、是否適切、以及如何承擔最終責任」。

　　更具體地說，職業能力的核心或許會從純粹專業知識，逐步轉向「如何有效地與AI協作」。建築工人不只靠體力與現場經驗，可能需要學會透過AI金幣操作智慧機械臂、讀取即時影像與風險提示；律師不只依靠深厚法條知識，也可能得使用AI來協助法律文件生成與案例分析，然後回到人類層次完成審核與策略。甚至在服務業，接待、客服、排程等工作也可能更依賴AI系統，而員工的價值會更集中在同理、溝通、與解決例外狀況。

　　然而，這波轉變並非全然正面。AI金幣制度可能帶來雙重影響：一方面，它可能提升整體生產效率，降低部分勞動成本，讓社會資源更有效配置；另一方面，它也可能加劇貧富差距。原因在於：能夠持續投資AI並掌握使用方式的人，會在競爭中更具優勢；而經濟條件較弱或數位能力不足的人，可能被逼縮小學習與更新的頻率，形成「能力差距」與「收入差距」的循環。

　　因此，職場流動性可能會增加，跨領域學習會變得更常態。終身教育的重要性將大幅上升：不是一次性學會一門技能，而是要能持續更新工具與流程，理解AI何時能幫忙、何時必須停下來由人類決策。這也將帶來新的社會議題——例如：教育資源是否能普及、不同年齡層能否被照顧、以及AI工具使用是否會變成隱形的「門檻費」。

　　面對AI金幣時代的來臨，政府與企業應及早規劃因應措施。政府可考慮提供基礎AI金幣補貼或教育用途的公共資源，降低新舊落差；企業則應建立較公平、透明的付費機制，避免讓關鍵能力被少數平台壟斷。同時，也需強化使用者權益保障，例如資料隱私、模型偏誤風險、以及輸出內容的責任歸屬。個人層面則要培養適應力：把AI視為合作夥伴，而不是威脅；學會提問、驗證、與整合，而不是盲目依賴。

　　總之，AI金幣不僅是消費新形態，更是重塑藍領與白領界線的催化劑。唯有主動擁抱改變、同步建立制度與技能的橋樑，人類才能在科技浪潮中找到新的平衡與價值，讓效率成為工具，而不是把尊嚴與機會一併外包。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利

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