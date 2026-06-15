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彭丽婷 - 綠色金融與科技融合：推動低碳轉型新動力 | 零碳築跡

零碳築跡
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彭丽婷
53分鐘前
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產經 專欄
內容

　　綠色金融是指為支持環境改善、應對氣候變化和資源高效利用等經濟活動提供的金融服務。其核心在於引導資金流向環保、節能、清潔能源等領域，促進經濟的綠色轉型和可持續發展。隨着全球對氣候問題的重視，綠色金融已成為各國實現碳中和目標的重要工具。然而，要真正實現大規模減碳，僅靠資金引導是不夠的，還需要依靠技術創新來提升能源效率並降低碳排放成本。

　　在當前技術快速發展的背景下，人工智能與綠色科技的融合正展現出巨大的減碳潛力。根據國際能源署今年4月的報告，在工業和非工業領域廣泛應用人工智能，每年可為全球節省約1300萬太焦耳的能源。這一數據不僅說明了技術創新在提升能源效率和減少碳排放方面的重要作用，也進一步強化了綠色金融的支持方向——即通過資金配置加速這些高潛力技術的研發與商業化落地。換言之，綠色金融與科技創新之間存在緊密的互動關係：金融為技術提供動能，技術則為金融創造回報基礎。

　　香港致力於成為國際綠色金融中心和綠色創科中心，具備獨特的優勢來支持全球低碳轉型。通過資金支持和技術創新，香港可以為全球氣候目標作出貢獻。與綠色科技相關的產業，加上人工智能在各領域的融合應用，將成為產業升級轉型的新契機，也是推進新型工業化的重要動力。這樣的定位既呼應了國家戰略，也契合國際趨勢，使香港在全球綠色轉型中扮演更加積極的角色。

　　為了實現這一目標，跨界別的合作至關重要。零碳智能聯盟正積極發揮自身優勢，推進政、產、學、研、投等多方面的協作與創新。這種合作模式能夠整合各方資源，加速綠色技術的研發與應用。聯盟致力於打造一個綠色低碳技術的示範窗口，讓研究成果得以更普及地應用於實際場景中。具體而言，聯盟通過搭建交流平台，促進政府部門、企業、和研究機構之間的溝通與合作。這不僅有助於政策制訂者了解行業需求，也能幫助科研機構將理論成果轉化為實用技術。同時，投資機構的參與為綠色項目提供了必要的資金支持，確保技術創新能夠順利落地。

　　總體而言，綠色金融與科技的融合正在重塑未來的產業格局。香港憑藉其金融與創科的雙重優勢，有望在全球低碳轉型中發揮關鍵作用。而像零碳智能聯盟這樣的平台，則通過跨界合作推動技術進步與應用普及，為實現可持續發展目標提供切實支持。未來，隨着更多創新成果的湧現，我們有理由相信，綠色金融與科技將共同引領一個更加低碳、高效的時代。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷

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