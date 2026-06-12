郭家耀 - 中電信前景值得樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

中國電信（728）近日推出面向不同客群的系列試商用Token套餐，市場對其盈利模式可能出現結構性轉變的預期有所增強。從資本與產業協同角度看，中電信的布局也顯示出更長周期的戰略意圖。



近期其成立人工智慧產業私募基金，出資額達20億元，投向範圍涵蓋股權投資、投資管理等領域，股權穿透顯示與央企戰略性新興產業基金、電訊體系資源等形成多方共建。這種「產業基金+自身算力與模型+生態合作」的模式，有望在AI供給側加速找到可商用化的技術與應用，進而提升Token生態的內容供給能力。尤其在AI與量子等前沿方向上，若能實現技術轉化與工程化落地，未來的商業敘事與產品能力將更有支撐。



綜合來看，AI Token的推出讓中電信走向「AI基礎設施供應商」。在模型能力、算力資源、渠道觸達與生態運營四方面若能持續兌現，中電信的前景值得樂觀。入巿價4.9元，目標價5.5元，止蝕價4.5元。筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

筆者為證監會持牌人

郭家耀