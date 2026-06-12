朱紅 - 阿里7連跌 博「13231」 | 窩輪熱炒特區

據報北京市場監督管理局約談淘寶、京東、拼多多等五間電商平台，通報平台「內卷式」競爭綜合整治發現的第二批典型問題並提出整改要求，切實維護消費者合法權益與公平有序的網絡市場環境。阿里巴巴（9988）股價連跌7日，曾低見106.1元，創近來新低。如看好阿里可留意認購證「13231」，行使價140元，實際槓桿5倍，明年1月到期。如看淡阿里可留意認沽證「28131」，行使價99.95元，實際槓桿3倍，明年1月到期。



報道指小米（1810）正式發布並開源運行探索性AI編程助手MiMoCode V0.1.0，旨在打造與模型Agent協同優化自進化AI。小米股價持續偏軟，曾跌至25.58元再創年多新低。如看好小米可留意認購證「13062」，行使價35.88元，實際槓桿6倍，今年12月到期。如看淡小米可留意認沽證「13063」，行使價18.1元，實際槓桿4倍，明年2月到期。



據報美國5月消費物價指數（CPI）按年上升4.2%，升幅創2023年4月以來新高，加上中東局勢再度升溫，外圍股市下挫。恒指持續偏軟，一度失守兩萬四關口，其後在24200點附近好淡爭持。如看好恒指可留意牛證「68283」，收回價23688點，實際槓桿39倍，28年1月到期；或可留意恒指牛證「55494」，收回價23518點，實際槓桿31倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意熊證「55844」，收回價24818點，實際槓桿31倍，28年4月到期；或可留意熊證「55840」，收回價25018點，實際槓桿25倍，28年4月到期。



據報惠譽將香港和內地銀行業前景展望上調至中性，指出高淨值客群業務、大量公司到港IPO等都為香港帶來強勁資金流，有助抵銷信貸成本上升負面影響。滙豐控股（005）表現反覆，創兩個月新低後反彈，在138元水平整固。如看好滙豐可留意認購證「26308」，行使價159.38元，實際槓桿9倍，今年11月到期。如看淡滙豐可留意認沽證「28779」，行使價118.88元，實際槓桿7倍，今年11月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅