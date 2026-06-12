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聞風至 - 世界盃效應 TCL電子有勢跑出 | 鮮股落鑊

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聞風至
7小時前
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產經 專欄
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美國聯儲局年內加息幾無懸念，加上中東局勢再度升溫，美股周三再急挫，杜指瀉近千點，納指更跌近2%，港股跟隨進一步走低，恒生指數一度失守兩萬四關，最多跌408點報23999點，最終收報24249點，跌158點，連跌第7日。惟全日成交金額則回落至2885.7億元，跌穿三千億水平。

　　2026世界盃將於6月11日開幕、7月20日決賽，今年的電視市場出現明顯變化。據報，各大品牌在首季已開始提前備貨，零售端的大尺寸與Mini LED銷量率先升溫，形成一場由世界盃帶動的「螢幕升級潮」，其中TCL電子（1070）首季表現已見先行跑出。

　　首先值得關注的變化是需求時間點的前移。報道指，世界盃令今年電視出貨節奏提前，品牌在第一季已加快大尺寸備貨。報道亦提到，Mini LED全球出貨在首季按年上升102.1%，海外市場增幅更達178.3%，反映高端顯示技術正在快速普及。

「螢幕升級潮」帶動Mini LED銷售

　　從TCL電子首季業績可見銷售動能強勁，收入按年增加15.3%至292.25億元，65吋以上及75吋以上產品出貨量錄得明顯升幅。同時，利潤率較高的Mini LED電視成為首季最大亮點。期內全球出貨量按年上升102.1%，帶動其出貨量佔比按年提升6.6 個百分點至15.4%；海外市場出貨量更錄得178.3%的強勁增長，反映高階產品需求持續加速。

　　得益於大屏與高階產品比重提升，TCL電子首季毛利率由去年同期的14.6%改善至16.1%。毛利改善直接推動盈利增長，首季純利按年增加124%至3.59億元，成功交出一份價量齊升的成績表。

　　TCL電子在首季已展現「價量齊升」的明確走勢，可謂交足功課，踏入第2季，全球正式進入世界盃備戰期，正是換螢幕的需求高峰，在首季已成功跑出的基礎上，TCL電子在大尺寸、市佔率及產品組合上的優勢有望持續放大，第2季銷量表現更值得期待。

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2026-06-11 02:00 HKT
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