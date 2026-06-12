大行晨報 - 美元兌日圓上行動力漸受制｜大行晨報

中東地緣局勢依然緊張。美國中央司令部表示，美國已於周三對伊朗相關目標展開軍事打擊，並稱此次行動是回應伊朗持續的敵對行為。此前，美國總統特朗普曾公開表示，如果相關協議無法達成，美國將對伊朗採取更強硬措施。另外，美國最新通脹數據顯示物價壓力持續升溫，市場對美國聯儲局維持高利率甚至進一步加息的預期明顯增強。



數據顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）按年上漲4.2%，高於4月份的3.8%，並達到近3年以來最高水準，符合市場此前預期；從環比來看，5月份CPI上漲0.5%，同樣符合市場預估；剔除食品和能源價格後的核心CPI環比上漲0.2%，同比增長2.9%，顯示美國核心通脹仍具一定韌性。雖然市場普遍預計美聯儲將在6月份會議上維持利率不變，但利率期貨走勢顯示，投資者已經開始押注美聯儲可能在今年晚些時候，重新採取加息措施，以應對持續存在的通脹風險。



美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI於70水準上方的超買區域爭持，加上匯價僵持於160區間，出現調整的風險正加劇，即使出現進一步上揚的空間亦料有限，尤其正逼近3月底高位160.45及4月底高位160.46，故高追美元兌日圓的風險亦相應增加。匯價在近一個月時間都持於10天平均線之上，目前10天平均線位於160，若後市失守此區則已為初步警號，再而將參考25天平均線158.90，延伸支撐看至157.30及156.40。至於向上留意160.50，下一級阻力預料在106.80，較大阻力估計為162以至162.80，關鍵指向165水平。



加拿大央行周三在議息會後宣布維持指標利率2.25厘不變，符合市場預期，加拿大央行經已連續第5次議息會議維持利率2.25厘不變。加拿大央行於議息聲明中指，到目前為止，能源價格上漲引發廣泛通脹的證據有限。不過，央行總裁麥克勒姆指，經濟疲弱加上通脹上升為貨幣政策帶來兩難局面，加息以遏制通脹，可能進一步拖慢經濟，減息去支持經濟增長則可能將高通脹持續更長時間的風險提升，但若中東衝突持續加上能源價格上漲，開始導致持續的普遍通脹可能需要連續加息。



美元兌加元走勢，技術圖表看匯價處於上升通道中運行，頂部在1.3975，底部在1.3830，視為短線阻力及支撐的關鍵。暫見匯價整體尚可保持上升趨勢不變。3月31日觸及的高位1.3966為另一依據，其時匯價觸高此區之後開展了大幅度的回挫走勢：故此，倘若後市可明確跨過此區，料可更為鞏固美元兌加元的上揚態勢。其後阻力位會料為1.40及1.4140水準，其後看至1.4240。支持位也可留意25天平均線1.3740，下一級看至1.3610及1.3550水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

