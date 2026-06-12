Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 美元兌日圓上行動力漸受制｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
7小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　中東地緣局勢依然緊張。美國中央司令部表示，美國已於周三對伊朗相關目標展開軍事打擊，並稱此次行動是回應伊朗持續的敵對行為。此前，美國總統特朗普曾公開表示，如果相關協議無法達成，美國將對伊朗採取更強硬措施。另外，美國最新通脹數據顯示物價壓力持續升溫，市場對美國聯儲局維持高利率甚至進一步加息的預期明顯增強。

　　數據顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）按年上漲4.2%，高於4月份的3.8%，並達到近3年以來最高水準，符合市場此前預期；從環比來看，5月份CPI上漲0.5%，同樣符合市場預估；剔除食品和能源價格後的核心CPI環比上漲0.2%，同比增長2.9%，顯示美國核心通脹仍具一定韌性。雖然市場普遍預計美聯儲將在6月份會議上維持利率不變，但利率期貨走勢顯示，投資者已經開始押注美聯儲可能在今年晚些時候，重新採取加息措施，以應對持續存在的通脹風險。

　　美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI於70水準上方的超買區域爭持，加上匯價僵持於160區間，出現調整的風險正加劇，即使出現進一步上揚的空間亦料有限，尤其正逼近3月底高位160.45及4月底高位160.46，故高追美元兌日圓的風險亦相應增加。匯價在近一個月時間都持於10天平均線之上，目前10天平均線位於160，若後市失守此區則已為初步警號，再而將參考25天平均線158.90，延伸支撐看至157.30及156.40。至於向上留意160.50，下一級阻力預料在106.80，較大阻力估計為162以至162.80，關鍵指向165水平。

　　加拿大央行周三在議息會後宣布維持指標利率2.25厘不變，符合市場預期，加拿大央行經已連續第5次議息會議維持利率2.25厘不變。加拿大央行於議息聲明中指，到目前為止，能源價格上漲引發廣泛通脹的證據有限。不過，央行總裁麥克勒姆指，經濟疲弱加上通脹上升為貨幣政策帶來兩難局面，加息以遏制通脹，可能進一步拖慢經濟，減息去支持經濟增長則可能將高通脹持續更長時間的風險提升，但若中東衝突持續加上能源價格上漲，開始導致持續的普遍通脹可能需要連續加息。

　　美元兌加元走勢，技術圖表看匯價處於上升通道中運行，頂部在1.3975，底部在1.3830，視為短線阻力及支撐的關鍵。暫見匯價整體尚可保持上升趨勢不變。3月31日觸及的高位1.3966為另一依據，其時匯價觸高此區之後開展了大幅度的回挫走勢：故此，倘若後市可明確跨過此區，料可更為鞏固美元兌加元的上揚態勢。其後阻力位會料為1.40及1.4140水準，其後看至1.4240。支持位也可留意25天平均線1.3740，下一級看至1.3610及1.3550水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

最Hit
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
14小時前
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
12小時前
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
劉德華遭黃日華熱情搭膊竟「一秒黑面」？ 明顯變化鏡頭逐格睇 鏡頭後真實關係曝光
影視圈
12小時前
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾
影視圈
15小時前
世界盃2026｜墨西哥揭幕戰2：0南非 兩軍共3人領紅牌。路透社
世界盃2026｜墨西哥揭幕戰2：0挫南非 兩軍共3人領紅牌
足球世界
3小時前
六合彩｜頭獎800萬今攪珠 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 即入嚟對號碼！
社會
11小時前
高息活期存款成資金避風港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金紀念票及現金回贈
高息活期存款成資金避風港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金紀念票及現金回贈
投資理財
16小時前
校方對兩母女不幸離世深表悲痛。
太古城母女墮樓｜女童僅讀小六 學校即時支援師生家長 教局：繼續推動生命教育
突發
10小時前
東京2男1女StripChat性愛直播，涉猥褻被捕。 網上圖片
StripChat｜東京2男1女性愛直播被捕 一年辦500場吸金億日元
即時國際
8小時前
張振朗女友楊偲泳「如穿內衣」晒低胸上圍  減肥廣告面尖尖身材仍傲人  視帝隨時娶返屋企
張振朗女友楊偲泳「如穿內衣」晒低胸上圍  減肥廣告面尖尖身材仍傲人  視帝隨時娶返屋企
影視圈
12小時前
更多文章
大行晨報 - 金價下跌短線宜觀望｜大行晨報
　　中東地緣政治局勢再度升溫。美國連續第二天打擊伊朗境內目標，總統特朗普指責伊朗拖延臨時和平協議談判，脆弱停火遭受進一步考驗，據報伊朗稱霍爾木茲海峽對所有類型船隻關閉。以色列國防部長表示與伊朗的戰爭遠未結束。原油價格周三再度上揚，執筆之時正於每桶90美元水平整固。 　　受能源成本上漲推動，美國5月通脹（CPI）升幅創逾3年來最高水平，而實際平均時薪則創3年多來最大降幅。數據顯示，美國5月消費
7小時前
大行晨報
大行晨報 - 關注歐洲央行議息｜大行晨報
　　美國5月非農就業數據造好，美國勞工統計局最新數據顯示，5月非農就業人數大幅增加17.2萬人，遠超市場預期的8.5萬人。期內失業率為4.3%，符合市場預期。強勁的就業數據顯示美國勞動力市場依然具備韌性，令到市場重新定價聯儲局減息預期，消息刺激美匯指數上周五大幅上揚，本周一曾高見100.2水平，創下兩個月來的新高。執筆之時，市場正在等待美國通脹數據公布，美匯指數進入本周小幅回落，現時正於100水平
2026-06-11 02:00 HKT
大行晨報