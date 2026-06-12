大行晨報 - 金價下跌短線宜觀望｜大行晨報

中東地緣政治局勢再度升溫。美國連續第二天打擊伊朗境內目標，總統特朗普指責伊朗拖延臨時和平協議談判，脆弱停火遭受進一步考驗，據報伊朗稱霍爾木茲海峽對所有類型船隻關閉。以色列國防部長表示與伊朗的戰爭遠未結束。原油價格周三再度上揚，執筆之時正於每桶90美元水平整固。



受能源成本上漲推動，美國5月通脹（CPI）升幅創逾3年來最高水平，而實際平均時薪則創3年多來最大降幅。數據顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）按年升4.2%，核心通脹按年升2.9%，兩者均符合預期。通脹升溫加上美伊局勢再度出現紛爭，令美匯指數持續於100水平之上高位整固。



加息預期升溫構成壓力



另一邊廂，受美元於高位徘徊影響，金價最近持續向下，更於周三失守250天線，逐漸逼近每盎司4000美元水平。近期金價走低，除了受市場重新定價聯儲局利率路徑引發的美國國債孳息率急升有關，其次，隨着投資者對人工智能熱度攀升，環球資金大量流入人工智能板塊和相關資產，投資者短期對黃金等避險資產興趣較低。美國現時數據反映美國就業及通脹均強勁，市場對下半年加息預期升溫，對金價構成壓力。



現時金價已跌穿每盎司4404美元的重要支撐位，更於周三盤中進一步下試4170美元水平，之後於周四盤中一度低見每盎司4024.02美元，創下2025年11月以來的新低。現時我們仍建議投資者維持觀望，待美元走勢較明朗後再做部署。不過需留意現貨金價現時各項技術指標已見超賣，短線不排除出現技術反彈從而令到金價震盪整固。



光大證券國際產品開發及零售研究部