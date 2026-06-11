朱紅 - 小米連跌多日 留意「13062」 | 窩輪熱炒特區

據報小米集團（1810）正式推出Xiaomi MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed模式，成為全球首個在通用GPU上推理速度突破1000 tokens/s的萬億參數模型，刷新旗艦模型全球推理最快速度。小米股價連跌6日，曾低見25.78元，再創近來新低。如看好小米，可留意小米認購證「13062」，行使價35.88元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證「13063」，行使價18.1元，明年2月到期，實際槓桿4倍。



報道指聯想（992）計劃下月起旗下全品類產品將統一漲價，漲幅與上一輪基本持平，本月底會向經銷商發出正式漲價函。聯想股票顯著下挫，曾跌逾一成低見22.6元。如看好聯想，可留意聯想認購證「13226」，行使價32.88元，明年6月到期，實際槓桿2倍。如看淡聯想，可留意聯想認沽證「29923」，行使價12.88元，今年11月到期，實際槓桿3倍。



恒指持續偏軟，曾跌逾300點低見24207點，在近月低位附近徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛證「55890」，收回價23818點，2028年1月到期，實際槓桿36倍。



本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅