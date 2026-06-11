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聞風至 - 新遊戲預約勁 網易可重估 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
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聞風至
6小時前
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產經 專欄
內容

中東形勢進一步緊張，加上憂慮美國通脹，美股三大指數周二兩跌一升，港股周三亦未能止跌。恒生指數低開123點，報24442點，全日最高見24505點，跌60點；最低見24207點，挫358點。最終收報24407點，跌157點，連跌第六日。全日成交金額3205.5億元，連續四日高於3000億元水平。

　　地緣政治局勢不穩，加上美股晶片板塊再度出現泡沫憂慮，市場資金傾向尋找業績能見度較高的板塊，遊戲股網易（9999）料將成為其中焦點之一。公司近期最大催化劑來自《遺忘之海》確定於7月公測，預約量逼近3000萬；同時《無限大》、《歸唐》等新遊戲儲備強勁，產品線進入密集推出期。配合研發與管理費率持續下降，成本效率改善明顯，市場普遍預期網易將迎來新一輪業績與估值重估周期。

　　先從業績基本面來看，網易在去年純利升13.7%的基礎下，今年首季純利續升3.6%，至106.74億元人民幣，表現優於市場預期。昨日收市價194.4元計，相當於歷史市盈率16.5倍水平，股息回報率約2.4厘。

反攻200元大關在望

　　正如開首所說，集團今年有多項新作推出市場，先是7月份公測的《遺忘之海》，其為《第五人格》團隊打造的「擲骰」回合制戰鬥RPG，現在氣勢如虹，被視為有潛力成為繼《第五人格》之後的另一款「爆款遊戲」。

　　《第五人格》是網易旗下最成功的自研IP之一，自2018年推出以來長期穩居國內非對稱競技遊戲龍頭，累計全球下載量突破3億次，並多次進入全球手遊收入榜前列。遊戲在日本市場尤其突出，曾連續多月位列日本iOS手遊收入Top 10，成為網易在海外最具代表性的長線產品之一。其電競生態亦相當成熟，官方聯賽ICL多次吸引過百萬觀眾觀看。

　　《遺忘之海》能否再下一城值得期待，再看股價方面，網易昨日逆市向上收報194.4元，重新企於190元樓上，短線在185元似是試底成功，反攻200元大關在望。

聞風至

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