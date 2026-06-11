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大行晨報 - 避險情緒支撐美元｜大行晨報

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產經 專欄
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　　伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，作為對美國空襲伊朗南部地區的回應，已用無人機襲擊了位於巴林的美國第五艦隊，並稱襲擊仍在繼續。伊朗革命衛隊周三還表示，他們用無人機襲擊了科威特的阿里‧薩勒姆基地，並對約旦的一個美軍基地發動了導彈襲擊。周三稍早時，美國對伊朗發動了新一輪空襲，稱這是對前一天在霍爾木茲海峽附近被擊落的美國武裝直升機的比例性回應。

　　美國對伊朗發動空襲以報復擊落的直升機，避險情緒再次升高，支撐美元。美元周初以來保持在高位區域遊走，美匯指數徘徊於100關口附近。根據CME FedWatch
Tool，市場目前預計12月加息25個基點的概率為47%，而一個月前僅約為14%。

　　紐元兌美元在過去一個月曾兩度向0.60關口叩門，5月6日觸高於0.5990，5月29日觸高於0.5993，在未能上破0.60這個心理關口的情況下，紐元開展回吐，形成一組均稱的雙頂型態，頸線在0.58水準附近，故要留意若後市明確下破此區，將見進一步的技術下行壓力較大支撐預估在0.5760及4月初低位0.5679，再而指向0.56水準。阻力則回看0.59，其後將指向0.5940及0.60關口，下一級參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。

　　美元兌瑞郎連日走高，正衝擊着0.80關口。中東緊張局勢的再度升級，避險需求支撐着美元走勢。在瑞士方面，上周公布的瑞士5月份消費者物價指數（CPI）升0.6%，低於市場普遍預期的0.8%，有效抑制了瑞士央行近期加息的預期。儘管按年略有上升，瑞士央行行長施萊格爾向市場保證，中期通脹壓力保持完全穩定。市場普遍預計瑞士央行將維持基準利率不變。

　　美元兌瑞郎3月底在0.8044觸及高位，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至今匯價又再逐步迫近此區。短線阻力見於250天平均線0.80水準，留意若後市未可闖過此區，則將再復走低。較近支持回看0.7940及0.7870，下一級料為0.7760及0.7670；至於今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵。較大阻力指向0.8000/0.8050水平，下一級看至0.8150及0.8250水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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