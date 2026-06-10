朱紅 - 小米反覆靠穩 敲「13062」 | 窩輪熱炒特區

據報小米（1810）正式發布17T系列新品，定位為雙尺寸全能影像旗艦，並於發布會上由小米機械人亮相演示操作手機拍照。小米股價反覆靠穩，微跌至27.2元水平好淡爭持。如看好小米可留意認購證「13062」，行使價35.88元，實際槓桿6倍，今年12月到期。如看淡小米可留意認沽證「29993」，行使價20元，實際槓桿4倍，今年12月到期。



報道指阿里巴巴（9988）重整人工智能（AI）組織架構，成立全新Token Foundry事業部，分析指此舉反映阿里持續加碼AI領域，全力向AI時代的Token工廠轉型。阿里股價反覆靠穩，在117.2元水平好淡爭持。如看好阿里可留意認購證「13231」，行使價140元，實際槓桿5倍，明年1月到期。如看淡阿里可留意認沽證「13408」，行使價105元，實際槓桿4倍，今年12月到期。



中國海關總署公布，以美元計算，5月出口總值按年增長逾19%至3,767.8億美元，高過市場預期，貿易順差逾1,054億美元，同樣高於市場預期。恒指反覆靠穩，續於24600點附近徘徊。如看好恒指可留意牛證「65083」，收回價24118點，實際槓桿40倍，28年1月到期；或可留意恒指牛證「57739」，收回價24018點，實際槓桿34倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意新上市熊證「55189」，收回價25418點，實際槓桿30倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「67589」，收回價25618點，實際槓桿22倍，28年4月到期。



據報工信部辦公廳及國務院國資委辦公廳發布，聯合開展2026年度人形機械人與具身智能實景實訓專項行動通知，今年底人形機械人等重點產品在代表性場景中率先完成應用驗證和常態部署，帶動形成萬台級規模落地能力。優必選（9880）股價表現反覆，微跌至117元附近好淡爭持。如看好優必選可留意認購證「27767」，行使價143.98元，實際槓桿4倍，今年9月到期；或可留意優必認購證「25628」，行使價222元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅