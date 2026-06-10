聞風至 - 鋰需求回暖 天齊現價值博 | 鮮股落鑊

碳酸鋰期貨在5月份高見20.88萬元人民幣後一直回吐，鋰礦股天齊鋰業（9696）亦在5月4日見頂，高見69.15元，至昨日收報44.9元，累跌35%，來到45元水平開始有博反彈空間。



先看碳酸鋰期貨表現，5月12日創出20.88萬元（人民幣，下同）的歷史新高後，至昨收報16.85萬元，累跌19.3%，可見鋰礦股跌幅已超出鋰價表現。而從鋰價下半年走勢去看，目前市場分析持樂觀看法為主，花旗預測，鋰價今年內可望上試每噸25萬元水平，時間點落在8至9月份，該行將鋰資源列為整個電池產業鏈當中的偏好首選。



更值得留意是比亞迪（1211）董事長兼總裁王傳福近日發表的言論，他指今年公司的銷量將取決於電池的產量，隨着電池產能提升，相信今年會有很好的產量。而更大的產量將會在明年，明年公司的產能一旦爬坡好以後，相信國內國際兩個市場將同時發力。



王傳福的說法意味天齊鋰業的下游需求即將爆發，而且明年將迎來更大的爆發期。原本在油價高企及AI數據中心需求爆發下，市場對鋰資源的供需預期開始改觀，所以5月份才有碳酸鋰期貨突破20萬元的畫面，最近更有比亞迪這間全球電動車銷量龍頭加持，鋰價再起的概率正不斷提升。



當然，大行中亦有摩通這類持審慎看法的，該行指市場對鋰供需平衡仍缺乏共識，價格主要受消息面驅動；又認為風險偏向不利消息，因此維持對鋰礦股的投資評級為「中性」。



但從股價走勢來看，天齊鋰業確實值博率高企，該股上次在3月份低見39.1元（港元，下同）後，勁彈至69.15元，勁升逾5成，現價再次落到40元關口，預料會再次展現強勁支持力，上方博反彈空間巨大。



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