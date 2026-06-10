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陳永陸 - 佳兆業健康具增長前景 | 陸叔講股

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陳永陸
5小時前
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產經 專欄
內容

佳兆業健康（876）是佳兆業集團旗下的醫療健康平台，近年在傳統牙科修復及醫療設備業務上受到市場環境影響，財務表現持續承壓。公司2025年全年收益約1.39億元，按年減少約25%，股東應佔虧損約4668萬元。面對挑戰，公司積極推動戰略轉型，通過關連交易收購母公司旗下的藥品製造業務，這舉措有望為公司帶來高增長潛力與新盈利引擎。在即將舉行的股東特別大會上，需要小股東支持這項交易，將有助公司開啟全新發展階段。

　　佳兆業健康於3月宣布以約2160萬元人民幣的代價，收購崇興有限公司的全部已發行股本。目標公司間接持有青海項目公司54.84%權益，該項目公司專注於麻醉藥品等藥品的研發、生產與銷售。此交易屬非常重大收購及關連交易，代價將以發行代價股份方式支付，同時配合建議50股合併為1股及調整每手買賣單位。這次收購的資產基礎是穩固的，項目公司擁有青海西寧約7.6萬平方米土地及4.39萬平方米建築面積的生產設施，以及上海研發中心，並持有藥品生產許可證，為公司快速切入製藥領域提供了堅實硬件支持。

收購及合併股份助提升流動性

　　估值方面，代價基於獨立估值師採用收入法評估的市場價值，經公平磋商後確定，發行股份價格亦參考近期股價，具合理吸引力。

　　更重要的是，管理層對未來增長前景充滿信心。目標集團已有多款麻醉藥品在手，預計2026年中期可獲得新產品註冊批准，並開始商業化。中國醫院市場龐大，現有客戶基礎加上潛在新增醫院轉化，管理層保守估計，目標集團2026至2030年銷售額將逐步提升至數億元水平，進入高速增長軌道。這不僅能有效分散公司原有牙科業務的周期性風險，更能借助集團資源實現「醫療+製藥」協同，顯著提升整體競爭力。

　　儘管公司目前仍處於虧損狀態，但此次收購結合股份合併等措施，有望改善股本結構、提升流動性，並為中長期業績注入強勁動力。佳兆業健康正處於關鍵轉型窗口，收購青海藥品業務是切實可行的高潛力舉措。建議小股東在6月22日的股東特別大會上積極支持相關決議，把握這一重組契機。

資深獨立股評人
陳永陸

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