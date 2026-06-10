大行晨報 - 美伊和談陷僵局 歐羅下破區間支撐｜大行晨報

持續的地緣政治摩擦，加上強勁的美國就業數據，正在從兩個方向同時推高通脹預期。一方面，霍爾木茲海峽的持續關閉導致能源價格居高不下，原油維持在90美元上方，通過汽油、電力和運輸成本傳導致終端消費品。另一方面，美國5月非農新增就業17.2萬人，遠超預期，表明勞動力市場依然緊俏，薪資增長壓力難以消退。兩股力量疊加，使市場對通脹的擔憂顯著升溫，並強化了對美國聯儲局加息的預期。根據CME FedWatch Tool顯示，交易員已將12月加息25個基點的概率提升至42%，遠高於一個月前的14%。



市場目前正等待周三公布的美國消費物價指數（CPI）和周四公布的生產物價指數（PPI），以判斷美聯儲的下一步行動。經濟學家預計5月整體CPI按年將升至4.2%，創3年多來新高。若通脹資料繼續向上，將進一步鞏固市場對加息的預期。



歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，1.1660這位置為前期雙頂形態的頸線位置，亦為50天平均線，此前多日均未能作進一步突破，若後市可重返此區之上，可望歐羅有回穩傾向。其後阻力料為三角頂部1.1710及1.18。不過，反過來看，隨着歐羅未能作出突破，似乎正已誘發下行壓力，上周更已失守關鍵的1.16水準，此為上升趨向線支撐，亦可說是年內形成的三角形態底部位置，故大有機會將展開新一輪下跌。支撐位料為1.15，關鍵可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，再而要小心若此區亦失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞力的下滑，其後目標可先看1.12以至1.10關口。



澳元兌美元向上仍會先以0.72水準為參考，50天平均線亦要留意，自5月中旬以來匯價亦曾數度探試指標而再行回升，故目前位於0.7130的50天平均線仍具一定技術意義，在上周五已顯著跌破，延伸料將看至0.7040以至0.70關口，進一步指向0.69及0.68。較近阻力回看0.7120，下一級阻力預料為0.7280，之後進一步料為0.7380水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇