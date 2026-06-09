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鄧聲興 - 建滔積層板上望68元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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鄧聲興
2小時前
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產經 專欄
內容

　　建滔積層板（1888）公布2025財年全年業績營業收入按年增長10.03%至177.58億元人民幣，歸母淨利潤更大幅提升40.28%至16.61億元人民幣，盈利增速遠超收入增速，充分反映公司高端化轉型成效顯著。業績主要受惠於高毛利產品結構持續優化，尤其是高頻高速板、HDI及積層式板等高端產品錄得量價齊升，同時上游原材料自給率提高及自動化產線覆蓋率超過九成，有效壓降單位製造成本，加上有息負債大幅減少令財務費用轉為淨收益，利潤結構更趨純粹。公司業務高度集中於覆銅面板，佔總收入逾99%，並深度綁定三星、華為、立訊精密等全球頂級電子製造商，定單穩定性強，而產品線已擴展至AI伺服器、5G基站及新能源汽車雷達等高端應用，技術壁壘持續加固。市場對其從傳統周期股轉向AI高端材料股的認知邏輯正在形成。

　　展望未來，公司計劃於2025至2027年投產多條低介電電子紗窯爐及特種玻纖布產線，並加速M7/M8級CCL研發認證，同時布局海外產能以降低地緣風險。目標價68元，止蝕價45元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

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2026-06-08 02:00 HKT
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