朱紅 - 華虹捱沽 留意「28991」 | 窩輪熱炒特區

市場對美國聯儲局今年加息預期升溫，環球科技及晶片板塊股份普遍下挫，費城半導體指數曾跌逾一成。華虹（1347）股價持續下跌，失守20天線曾低見133.2元。如看好華虹可留意認購證「28991」，行使價190元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡華虹可留意認沽證「29549」，行使價90元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



據報道MiniMax（100）周一正式獲納入恒生綜合指數，惟因同股不同權架構而未能納入港股通。MiniMax股價連日受壓，曾跌逾一成低見490元。如看好MiniMax可留意稀宇認購證「13405」，行使價1288.88元，實際槓桿2倍，明年3月到期。



中東局勢再度升溫，據報伊朗及以色列互相發射導彈，加上美國就業數據強勁，市場對聯儲局加息預期上升，外圍股市下挫。恒指連跌4日，曾跌至24458點創兩個多月新低。如看好恒指可留意牛證「57739」，收回價24018點，實際槓桿38倍，28年1月到期；或可留意牛證「55890」，收回價23818點，實際槓桿29倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意新上市熊證「55189」，收回價25418點，28年4月到期；或可留意熊證「67589」，收回價25618點，實際槓桿20倍，28年4月到期。



據報優必選（9880）將推出全球首款全尺寸超仿生人形機械人，已登陸京東開啟預售，並將於6月30日正式發布。優必選股價跌至50天線後曾反彈至121.3元，其後在118元附近徘徊。如看好優必選可留意認購證「27767」，行使價143.98元，今年9月到期，實際槓桿4倍；或可留意認購證「25628」，行使價222元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅