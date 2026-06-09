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聞風至 - 中國財險高息具防守性 | 鮮股落鑊

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聞風至
2小時前
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產經 專欄
內容

中東局勢再度升溫，市場恐慌情緒蔓延，資金短線偏好具防守屬性的高息股。中國財險（2328）現時股息率逾5厘，而該股早前公布的首季業績亦顯示綜合成本率維持穩定，為股價提供一定防守性。

　　2026年首季，中國財險承保綜合成本率降至94.2%，較去年同期再降0.3個百分點，屬行業領先水平。期內，承保利潤達271.5億元（人民幣，下同），在高基數下仍錄得7.5%增長，反映公司在費用管控與賠付端均保持紀律性，承保端的穩定性構成股價最核心的防守基礎。

　　首季期內，機動車輛險實現保險服務收入760.56億元，按年增長2.3%，非機動車輛險實現保險服務收入469.59億元，按年增長1.2%；綜合成本率394.2%，按年下降0.3個百分點。一季度原保險保費收入4.18萬億元，按年增長1.4%。首季總投資收益46億元，未年化總投資收益率為0.7%，按年下降0.5個百分點，主要由於受去年投資端高基數及資本市場波動影響，而拖累淨利潤增速。

　　近期，有多間國際金融機構同步上調對中國經濟的預測，摩根士丹利及德意志銀行均把2026年中國GDP增速預期調高，認為經濟回升態勢更為明確。今年以來，全球資金對中國資產的配置意願亦持續升溫，截至5月底，境外投資者持有A股流通市值突破4萬億元，較去年底增加約1萬億元。經濟預期改善與外資流入加快，或有望帶動內險股份的投資收益好轉。

　　另一方面，內地資金對高息資產的需求亦持續上升，中國財險每年大派高息之餘，更兼具央企背景，相信更容易獲得北水青睞。若宏觀經濟預期持續改善、外資與北水流入同步回暖，財險類股份的防守性與收益性有望同時受益。

聞風至

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