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大行晨報 - 美元兌加元續處上行平衡通道｜大行晨報

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2小時前
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產經 專欄
內容

　　美國總統特朗普日前透露，美國和伊朗還有一些問題沒解決，可能在未來數日內商定重新開放荷莫茲海峽的了解備忘錄（MOU）。但伊朗放話要全面封鎖海峽，並將開啟包括紅海入口處曼德海峽在內的其他戰線。目前市場正密切關注中東局勢演變及全球能源供應前景。

關注本周議息會議

　　歐洲方面，市場焦點集中在本周四歐洲央行政策會議上，投資者正密切關注有關未來利率路徑的訊號。貨幣市場目前預計歐洲央行存款利率到12月將升至約2.65%，這意味兩次25個基點加息已基本被消化，而第三次加息的可能性為60%。市場還認為本周首次加息的可能性超過90%，隨後9月將進行第二次加息。

　　技術圖表所見，當前要留意1.1660，為前期雙頂形態的頸線位置，亦為50天平均線位置，此前多日均未能作進一步突破，若後市可重返此區之上，可望歐羅有回穩傾向。其後阻力料為三角頂部1.1730及1.18。不過，反過來看，隨歐羅未能作出突破，似乎正已誘發下行壓力，上周更已失守關鍵的1.16水準，此為上升趨向線支撐，亦可說是年內形成的三角形態底部位置，故大有機會將展開新一輪下跌。支撐位料為1.15，關鍵可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，再而要小心若此區亦為失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞力的下滑，其後目標可先看1.12以至1.10關口。

　　加拿大央行將會在周三公布利率決議。縱使加拿大通脹出現回升壓力，但市場普遍預計加拿大央行本周及今年餘下時間都將維持基準利率不變。

　　美元兌加元走勢，技術圖表看，匯價處於上升通道中運行，頂部在1.3940，底部在1.3830，視為短線阻力及支撐的關鍵。暫見匯價整體尚可保持上升趨勢不變。3月31日觸及的高位1.3966為另一依據，其時匯價觸高此區之後開展大幅度的回挫走勢：故此，倘若後市可明確跨過此區，料可更為鞏固美元兌加元的上揚態勢。其後阻力位會料為1.40及1.4140水準。支持位也可留意25天平均線1.3740，下一級看至1.3610及 1.3550水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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大行晨報 - 英鎊短線或續下探｜大行晨報
　　今個星期環球市場有兩間央行將進行利率決議，加拿大央行及歐洲央行將先後公布議息結果。彭博利率期貨顯示，交易員預計加拿大央行將維持利率不變，而歐洲央行加息0.25厘基本已毫無懸念。除了多間央行議息之外，美國將公布聯儲局6月議息會議前最後一次通脹數據（CPI），相信會為投資者預期美國聯儲局之後的利率路徑提供參考。市場預計美國5月消費者物價指數按年升幅將由前值3.8%大幅上揚至4.2%，核心通脹按年升
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　　美元上周五在強勁非農就業數據推動下展現明顯強勢。美國5月非農就業崗位增加17.2萬，遠超市場預期的8.5萬，前值亦上修至17.9萬。失業率穩定在4.3%。強勁就業數據降低了美聯儲在就業方面的緊逼性，而通脹仍是主要制約；雖然當前加息門檻較高，但年內政策調整可能性仍然存在，美元獲得基本面支持。 　　此外，中東海灣局勢令相關能源價格波動為美元提供額外支撐。重開霍爾木茲海峽原本有望緩解能源驅動的
2026-06-08 02:00 HKT
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