大行晨報 - 英鎊短線或續下探｜大行晨報

今個星期環球市場有兩間央行將進行利率決議，加拿大央行及歐洲央行將先後公布議息結果。彭博利率期貨顯示，交易員預計加拿大央行將維持利率不變，而歐洲央行加息0.25厘基本已毫無懸念。除了多間央行議息之外，美國將公布聯儲局6月議息會議前最後一次通脹數據（CPI），相信會為投資者預期美國聯儲局之後的利率路徑提供參考。市場預計美國5月消費者物價指數按年升幅將由前值3.8%大幅上揚至4.2%，核心通脹按年升幅亦將小幅回升至2.9%。



另外，英國目前的政治與經濟風險仍揮之不去。執政工黨在5月初的地方議會選舉中面臨重挫，痛失逾1400個議席，引發黨內多名議員逼宮，要求首相施紀賢下台。雖然施紀賢強調會留任面對，但政局動盪已引發市場恐慌，導致英國長債殖利率早前急升，英鎊匯率亦一度下探至1.33附近。另一方面，英國疲弱的就業數據與放緩的通脹表現，正進一步對英鎊施加壓力。截至3月，英國ILO失業率意外升至5%，市場原本預期為4.9%，企業大幅裁減職位反映勞動力需求疲軟，4月受薪人數更驟減近十萬人。同時，最新核心消費物價指數年增率由3.3%回落至2.8%，核心通脹率亦降至2.5%，雙雙低於市場預期。彭博利率期貨顯示，市場預期英倫銀行在下周的議息會議中將傾向維持利率不變。



總體而言，短期內市場在對英國政局穩定性的憂慮與央行維持利率不變的預期下，風險溢價料仍將持續反映在英鎊匯價上。筆者認為短線仍然可以沽出英鎊買入美元，英鎊兌美元初步目標價為1.325水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部