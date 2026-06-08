朱紅 - 中芯續回吐 追「24259」 | 窩輪熱炒特區

人工智能企業Anthropic籲全球放慢前沿模型開發，指AI系統正以極快速度發展，可能很快在無人干預情況下進行自我完善，或對社會構成重大風險。晶片股份普遍受壓，中芯國際（981）股價續回吐，失守20天線曾低見75.35元。如看好中芯可留意認購證「17584」，行使價104.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。如看淡中芯可留意認沽證「24259」，行使價67元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



滙控3連跌 博「26205」



媒體報道指，內地居民在香港主要銀行的內地分行開設離岸帳戶時正面臨更嚴格限制，部分銀行甚至已暫停相關服務。銀行股普遍受壓，滙豐控股（005）連跌3日，在20天線約142元水平徘徊。如看好滙豐可留意認購證「26205」，行使價153.98元，實際槓桿8倍，今年11月到期。如看淡滙豐可留意認沽證「28779」，行使價118.88元，實際槓桿7倍，今年11月到期。



環球股市個別發展，恒指連跌3日，一度失守兩萬五關口，曾低見24928點。如看好恒指可留意牛證「63875」，收回價24395點，實際槓桿37倍，28年9月到期；或可留意牛證「65619」，收回價24295點，實際槓桿32倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「67589」，收回價25618點，實際槓桿33倍，28年4月到期；或可留意熊證「58957」，收回價26168點，實際槓桿19倍，28年4月到期。



長飛光纖（6869）發通告指，留意到公司A股近日異常波動，並指不存在應披露而未披露的重大訊息，公司日常經營情況正常，行業環境未發生重大變化。長飛股價表現反覆，回落至240元水平整固。如看好長飛可留意認購證「28691」，行使價300元，實際槓桿2倍，今年12月到期；或留意長飛認購證「29696」，行使價258.88元，實際槓桿2倍，今年11月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅