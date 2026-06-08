伍一山 - 恒指周線倒轉錘或有反彈 | 有錢圖

大市連跌3日，恒指上周五低開67點至25186點，早段反彈至全日高位25216點，跌37點，其後跌幅不斷擴大，午後見全日低位24928點，下挫325點，收市反彈至24961點，跌291點，全日成交金額增至3428億元。



以周線圖分析，恒指上周低位24928點，高位26045點，一周累跌220點，陰陽燭為「倒轉錘」，短線或有反彈。周線技術指標向淡，MACD牛熊，熊差連續3周擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號；9RSI跌至36.90。



恒指1月升抵大型橫行區（25000至27500）頂部，最高升至28056，3月一度跌破橫行區，最低跌至24203，其後升回區間底部之上，但升至26844無以為繼，其後更跌破10、20和50周線。形態上似營造三頂或頭肩頂，24200至25000支持區十分重要，過去兩周下試該區暫時險守，後市若失此關，料會下試22000至23000區域。周線圖於支持區出現「倒轉錘」，短線或有反彈，預期25200會有阻力。



徽商銀行升破下降通道



國企指數上周五下挫65報8436點，一周微升點，周線陰陽燭也是「倒轉錘」。周線技術指標向淡，MACD雙熊，熊差擴大，9周RSI微彈至36.91，慢隨機指數維持沽貨訊號。國指8600料有阻力；100周線（8225）是短線支持所在，失守將考驗7600水平。



徽商銀行（3698）升2.8%收報5.09元，是日內銀股逆市上揚，數據顯示42間A股上市內銀去年合計派息約6456億元人民幣，較上年增加逾130億元，再創歷史新高。另外，銀河證券研報認為，銀行基本面拐點基本確立，今年業績進入改善通道。走勢上，股價3月上旬升破3.9元阻力後急漲，4月尾大升至5.28元超買，陰陽燭以「穿頭破腳」展開調整，形成下降通道，上周五以大陽燭升破通道，MACD熊差收窄利好，現價買入，目標價6元，跌破4.95元止蝕。



伍一山