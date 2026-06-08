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聞風至 - 憧憬微創機器人扭虧在望 | 鮮股落鑊

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聞風至
3小時前
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產經 專欄
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外圍變化驟起，環球股市波譎雲詭，港股上周五再度下挫，恒生指數連跌3日。大市低開67點報25186，其後最高僅彈至25216，惟跌幅隨即再度擴大。全日最低見24928，跌335點。最終收報24961點，跌291點，失守兩萬五關。全日成交金額則重上3000億水平，增至3428.1億元。美股上周五亦急挫，納指更瀉逾千點，港股後市備受考驗。

　　微創機器人（2252）虧損從2022年財年的高峰12.78億元（人民幣，下同），至上個財年大幅收窄至2.78億元，未來一至兩年內，有大概率收支接近平衡，甚至轉賺，或成為估值重審的關鍵契機。

　　公司近年的收入結構已出現明顯變化，核心產品「圖邁」腔鏡手術機械人的商業化進度加快，其定單量從2024年的不足60台急升至2025年年底的160多台，到今年（2026年）2月份，集團再公布定單突破200台，即2個月內再多近40台。

海外市場收入增速提升

　　從業績表現來看，其海外市場增速更為突出，去年海外收入按年增長近2.9倍，佔總收入比重更提升至73%。「圖邁」在南美、南亞及中東歐等滲透率仍處低位的市場錄得逾5倍銷量增長，據瑞銀報告指，發展中國家的手術機械人滲透率較低，需求龐大。

　　基於這些數字支持，投資市場對集團扭虧的憧憬正不斷提升，瑞銀報告引述微創機器人管理層指，目標在2026年將總收入較2025年翻倍，並預期海外收入佔比將從去年的73%提升至80%以上，有望推動公司在2026年上半年達致收支平衡。於2025年財年期內，集團自由現金流淨流出收窄8成以上，至不超過7000萬元。主要得益於高效的現金流管控措施。

　　微創機器人在2021年上市當時，招股價介乎36至43.2元（港元，下同），集團最終以上限價定價，其在4月份亦曾一度挑戰招股價的底部，今年曾高見35.34元。從近年的成交表現來看，新入場的大戶成本約在20元水平，現價未至於超值，但已屬吸引，若然升穿36元，下站有大概率向上挑戰上市價43.2元。

聞風至

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