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鄧力文 - 比特幣是共識還是信仰？ | Exchange²

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鄧力文
3小時前
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產經 專欄
內容

資產類別有兩類是最難分的。一類是「共識型資產」，例如名錶、當年的NFT，甚至連季節好的大閘蟹都有人炒，有人炒就自成市場，因為這是共識的形成。但另一種應該被形容為「信仰型資產」，底層邏輯或許相同，但背後有一批人是因為一種意識、信念而誓死支持，例如比特幣。兩者要分辨，往往要事後才知道，因為信仰是要教徒身體力行去實踐。今次急跌可怕的地方，不是下跌的速度，而是比特幣教主Michael Saylor旗下的微策略（MSTR）打破「永不賣幣」的承諾。這隻「領頭羊」的動搖，正令市場的信仰集體面臨共識崩解。

微策略「永不賣幣」金身破功

　　微策略日前以均價7.7萬美元出售32枚比特幣，規模雖僅佔其84萬枚總持倉的0.004%，但不賣金身破功，已足夠令市場計價其背後的現金流危機。拆解微策略現時高達222億美元的債務矩陣，表面上67億美元的可轉債加權票息僅0.42%，本金壓力被分散至2032年，看似安全。但真正扼死公司現金流的，是高達155億美元的永續優先股，其中尤以規模達85億美元的STRC最為致命。STRC，這種無到期日、無強制贖回的永續優先股，本質是向散戶募集「不用還本」的資金去買幣。然而，為了在二級市場維持100美元票面值，其股息率已被逼由9%抽升至11.5%的水平。

　　目前微策略每年總計要支付高達17.12億美元的年化付息義務，但其核心軟體業務年收入僅得5億美元，缺口高達12億美元。微策略除了賣幣，根本別無他法。為了這場回購，微策略的美元流動性儲備由峰值的22億美元驟降至現時的9億美元。更關鍵的是，Saylor為了拉長可轉債的還款期（例如2024年借新還舊贖回高級担保票據，釋放6.9萬枚BTC的抵押身家），將融資重心全面壓在無到期日的永續優先股STRC之上。BTC情況不樂觀，預計要下試到52000美元。

鄧力文

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