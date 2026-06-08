大行晨報 - 鎊匯短期料續受壓｜大行晨報

美元上周五在強勁非農就業數據推動下展現明顯強勢。美國5月非農就業崗位增加17.2萬，遠超市場預期的8.5萬，前值亦上修至17.9萬。失業率穩定在4.3%。強勁就業數據降低了美聯儲在就業方面的緊逼性，而通脹仍是主要制約；雖然當前加息門檻較高，但年內政策調整可能性仍然存在，美元獲得基本面支持。



此外，中東海灣局勢令相關能源價格波動為美元提供額外支撐。重開霍爾木茲海峽原本有望緩解能源驅動的通脹壓力並降低加息預期，但談判陷入僵局使這路徑受阻。美國總統特朗普表示，伊朗只剩下約兩成的導彈，相信伊朗「別無選擇」，遲早跟美方達成協議。



受制25天平均線



美國強勁就業數據推高美元，同時歐洲能源成本壓力持續存在，對英鎊構成拖累。英鎊兌美元上周呈現承壓態勢，整體從前期高點回落整理，短期上行動能受限。技術圖表見，三角形態上下軌分別處於1.3450及1.3420，暫見匯價已為下破三角，延伸下向行情。與此同時，英鎊向上仍是繼續受制於25天平均線1.3480。較大阻力預估為1.3550，而此前英鎊明顯受制於1.3650水準，這亦會視為重要阻力，下一級料為1.3720水平。支持位將會回看1.33，下一級看至1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口。



日本政府上周五公布數據顯示，4月實際薪資按年增長1.9%，連續第4個月實現正增長。日本央行認為工資和物價的穩步上漲是進一步加息的必要條件。美元兌日圓上周五觸及160關口，為連續第三個交易日達到這一水準。儘管日本官方多次發出口頭警告，但日圓仍未見起色。日圓匯價在160至161區間正受到密切關注，市場人士警惕日本當局可能再次採取干預行動。此前在4月30日，日圓匯率一度觸及160.7低位，為遏制日圓持續貶值，日本政府與央行當天實施了買入日圓、賣出美元的匯市干預措施。



從技術圖表所見，RSI自77水準稍呈微弱向下，加上匯價僵持於160這個敏感關口，出現調整的風險正為加劇，即使出現進一步上揚的空間亦料為有限，故高追美元兌日圓的風險亦相應增加。匯價在近一個月時間都持於10天平均線之上，目前10天平均線位於159.55，若後市失守此區則已為初步警號，再而將參考25天平均線158.60，延伸支撐看至157.30及156.40。至於向上除了160關口，下一級阻力預料在106.80，較大阻力估計為162以至162.80，關鍵指向165水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

