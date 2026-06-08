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劉偉利 - AI熱潮逼近拐點 把「數據中心」推向太空 | 巨B講投資

巨B講投資
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劉偉利
3小時前
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產經 專欄
內容

　　近期美股走出一種令人不安的型態：極端「窄幅牛市」（narrow bull）。根據最新市場數據，標普500在上周五只有20檔成分股創下歷史新高；而在這20檔之中，只有7檔與人工智慧有明顯直接關聯。美銀首席投資策略師邁克爾．哈特內特（Michael Hartnett）指出，這種分布格局與2000年3月互聯網泡沫高峰時相當接近。他認為，投機行情可能仍未完全結束，但已屬「拐點前的關鍵訊號」。

　　簡單說，窄牛行情代表：股市上漲主要由少數科技巨頭推動，而不是更廣泛的經濟基本面在支撐。若資金無法擴散到更多板塊，市場就很容易由熱轉冷，從「看似強勢」走向「突然轉弱」。在這樣的結構裡，漲勢不只是交易偏好，也反映了資源配置的深層邏輯：當機會集中，人就會把希望押在同一個方向，直到系統開始卡關。

　　而在AI需求爆炸的背景下，資源焦慮也正在把科技推向更極端的方向。文章提出一個尖銳觀察：人類並不會因資源緊缺而選擇節制，反而會往外擴張，尋找新的「資源邊疆」。於是，科技巨頭把下一步的重心放到太空——為了支撐日益龐大的運算需求，企業可能在近地軌道部署衛星伺服器與數據處理中心。

　　這聽起來像是突破想像力，但風險也同樣真實。太空垃圾可能快速累積，軌道碰撞機率上升；更嚴重的是，若可用的軌道空間被擠壓，甚至可能影響地球大氣狀況與天文觀測。到那一天，我們仰望星空看到的，未必只是靜謐的星體，而可能是一顆顆閃爍的人造設備與運算節點。諷刺的是，科技越是逼近極致，人的自然連結卻可能越被切斷——夜空從啟發思考的地方，變成資本擴張的舞台。

　　因此，「High Tech Low Life」的警訊並不只於股市。當AI與高科技確實帶來效率躍進，如果最後卻只服務於少數資本集團的利潤，多數人可能面臨更大的就業壓力、隱私風險，以及更深的心靈空虛。文明的進步不應只追求更快、更強，也要保留對自然的敬畏，與對生活意義的追尋；否則，我們可能在璀璨科技光輝裡逐步失去純粹感動，最後連「可仰望的天空」都不再完整。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利
 

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