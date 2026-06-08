彭丽婷 - 補人手推創科 工程機械技工需求飆升 | 零碳築跡

隨着香港北部都會區、新田科技城、大批公屋興建等千億級基建集中落地開工，本地建造業人力老齡化、技術技工斷層矛盾持續放大，尤其智能工程機械操作、BIM數碼化運維崗位缺口暴增。2026年4月，香港發展局開放建造業輸入勞工計劃第12輪申請，搭配最新財政預算案培訓補貼升級、CITF建造業創新及科技基金持續投放，形成「外勞補缺口、補貼育本土、科技降用工依賴」的雙線政策，工程機械操作手一躍成為全產業搶聘熱門崗位。



從政策層面來看，據發展局公布，本輪輸入勞工申請嚴格鎖定合約額10億港元以上公營基建項目，堅守「本地勞工優先聘用」原則，申請承建商須先行滿足本地招工公示、1名外勞配備2名本地工人的用工比例，同時按配額10%配套本土技工培訓名額，在補足人力缺口的同時托底本地就業權益。本輪申請中，挖掘機、大型吊機、新能源工程車智能操作技工被列入重點引進工種，解決行業普遍面臨的「設備到位、無人智能操控」痛點。與此同時，本年度財政預算案加大建造專業學位在職培訓資助，針對機械操作、BIM建模、AI設備遠程運維推出學員津貼、企業培訓費補助，從源頭培育本土數碼化技工儲備。



CITF創科基金則從產業設備端緩解用工壓力，以最高七成配對資助形式，資助承建商採購智能無人挖掘機、遠程操控吊裝設備、智慧工地管理系統，倒逼內地工程機械龍頭改變傳統銷售模式，從單純「賣整機設備」轉型「設備銷售+駐場操作+全周期數碼化運維」一站式服務，三一重工、徐工、中聯重科等企業陸續在港落地技術服務站，配套派駐合資格內地技師跟進設備落地與人員培訓。



在市場落地層面，據發展局公布，內地設備商與技術技工依托建造業輸入勞工計劃實現合規入港：內地機械技師憑職業資格證、三年以上對應設備操作履歷，由香港總承建商統一向發展局申請配額，獲批後經入境處審批簽證赴崗，既補充北都、新田科技城現場緊絀人手，同時幫助內地工程機械產業打通香港服務市場落地通道。



業界分析指出，輸入勞工與創科補貼雙輪驅動的政策組合，短期彌補機械操作人才缺口，長遠推動香港建造業由勞動密集朝數碼化、智能化升級，重塑香港工程機械產業商業邏輯。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷

