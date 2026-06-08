關志康 - 人生不設限：從「凍齡」到「無齡」 | 神耆商機

內地朋友常說香港人保養得宜，「凍齡」神乎其技。街上不少「五十後」的時髦背影，確實令人估錯年齡。有人說，只要身形挺直、步伐輕快，單看背影，三十與七十有時只差一雙鞋。



如今香港幾乎已沒有「老人衫」。不同年齡的人都穿相似的T恤、運動鞋、瑜伽褲，外在的年齡界線越來越模糊。



但比「凍齡」更值得注意的，是「無齡」。不只是外表年輕，而是年齡越來越難界定一個人的狀態。有些人年輕卻保守怕變；有人六、七十歲仍保持好奇、願意嘗試。單憑年齡，已難衡量人生位置。



談到一則73歲名人再婚娶「90後」的新聞，有老闆說：「見多了就不奇怪。香港地，有人先有孩子後結婚，有人二十多歲已『躺平』，也有人七十歲再創業；有人年輕時遊歷世界，中年才接手家業，也有人退休後再讀工商管理博士（DBA）。」



人生節奏早已沒有固定順序。近年再婚比例接近一半，每年都有過千名50歲以上人士再婚。不少人正在「重開人生帳號」。



朋友說得好：「人生不再是單行線，而是一條可隨時轉彎的環形路。不過前提仍是健康與資源──身體撐得住，選擇才存在；經濟能力亦影響能走多遠。」



某程度上，「無齡」不是否定年齡，而是承認它不再是最關鍵指標。就像馬拉松賽道上的白髮跑者，步伐穩定，甚至拋離年輕人。這一代長者在意的，已不只是「幾多歲」，而是「仲有幾多可能」。



健康教育基金會主席

關志康