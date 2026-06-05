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郭家耀 - 嘉利國際目標價3.5元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
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郭家耀
1小時前
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產經 專欄
內容

　　嘉利國際（1050）作為全球伺服器機殼領域的頭部供應商，正深度受益並以AI伺服器機殼成為關鍵增長引擎。根據群智諮詢最新預測，2026年全球AI伺服器出貨量預計將達到約370萬台，按年增長51.3%。公司已成功入選輝達伺服器機殼及機櫃組件合格供應商名單，並已交付多款MGX、DGX等新一代AI伺服器原型產品。同時，其專用積體電路（ASIC）相關的伺服器產品開始交付，標誌着公司正式進入AI伺服器核心供應鏈。嘉利國際產品涵蓋網絡交換器主機殼、人工智能運算主機殼，以及伺服器機架等。就ASIC客戶進展而言，公司於2025年第3季開始量產，並在2025年下半年顯著提升ASIC相關伺服器機殼出貨量。

　　公司預計2026年全年客戶對產能需求將保持強勁，同時泰國新生產基地的自購土地建設工程已啟動，首階段生產設備預計將於本年底投入使用，為後續定單增長提供堅實產能保障。入巿價3元，目標價3.5元，止蝕價2.7元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室
業務發展總監
筆者為證監會持牌人
郭家耀

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2026-06-04 02:00 HKT
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