朱紅 - 華虹10天線見支持 追「28991」 | 窩輪熱炒特區

報道指微信正在與華為、小米等手機廠商合作推出A2A（Agent-to-Agent）協作機制，可將微信高頻溝通功能融入手機系統助手，提供更便捷使用體驗。騰訊（700）股價仍受制於50天線，跌至459元附近好淡爭持。如看好騰訊可留意認購證「13160」，行使價540.88元，實際槓桿7倍，今年12月到期。如看淡騰訊可留意認沽證「27140」，行使價408.68元，實際槓桿8倍，今年10月到期。



華虹半導體（1347）宣布中文股票簡稱更改為華虹宏力，並指變動將不會影響股東的權利或集團營運及財務狀況。華虹股價於10天線見支持，反彈至157元附近整固。如看好華虹可留意認購證「28991」，行使價190元，實際槓桿3倍，今年12月到期。如看淡華虹可留意認沽證「29917」，行使價114.7元，實際槓桿2倍，今年12月到期。



據報美國聯儲局褐皮書顯示近幾周就業總體穩定，並指出許多地區通脹繼續上升。市場憂慮通脹升溫，外圍股市受壓。恒指連日偏軟，跌約400點在25200點附近好淡爭持。如看好恒指，可留意恒指牛證「55298」，收回價24650點，實際槓桿43倍，28年9月到期；或可留意恒指牛證「68129」，收回價24550點，實際槓桿38倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「58957」，收回價26168點，實際槓桿22倍，28年4月到期；或可留意恒指熊證「58962」，收回價26318點，實際槓桿19倍，28年4月到期。



據報研究機構Counterpoint Research料今年全球智能手機出貨量將下降13.9%至10.8億部，當中入門級智能手機因生產成本上升，受到影響最為嚴重。小米集團（1810）股價仍受制於10天線，跌至28.5元水平徘徊。如看好小米可留意認購證「13062」，行使價35.88元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡小米可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿6倍，今年10月到期。



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衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅