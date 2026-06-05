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大行晨報 - 紐元上探0.60關口未果｜大行晨報

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產經 專欄
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　　隨着以色列與黎巴嫩已同意執行停火協定，中東停火預期升溫，略微削弱美元的避險需求，此前因擔憂中東局勢惡化，美國聯儲局加息預期升溫，美元指數本周錄得三日連升，並觸及兩個月高位。到周四早盤，美元稍作休整，美聯儲內部的政策分歧，亦限制了美元進一步升勢。在6月中旬美聯儲政策會議臨近之際，兩位美聯儲官員釋放了截然不同的政策率號。紐約聯儲主席威廉姆斯認為當前政策「恰到好處」，而達拉斯聯儲主席洛根則警告稱，今年晚些時候可能需要加息以遏制通脹。在上次美聯儲會議上，洛根是3名持反對意見的官員之一，她主張美聯儲應發出訊號，下一步政策可能是加息，而不僅僅是降息。

關注美國非農就業數據

　　市場預計美聯儲將在6月16至17日政策會議上，把指標利率目標區間維持在3.50%-3.75%不變，決策者仍在評估中東衝突對通脹的影響，以及近期經濟前景面臨的不確定性。這邊廂，歐洲央行很大機會在下周四上調存款利率至2.25%。此外，市場普遍預判9月或將迎來年內第二次加息。

　　歐羅兌美元繼續居於1.16區間，延續着過去兩周的橫盤爭持行情。從技術圖表所見，當前要留意1.1660，為前期雙頂形態的頸線位置，亦為50天平均線位置，暫且在上周多日亦未能作進一步突破，若後市可重返此區之上，可望歐羅有回穩傾向。其後阻力料為三角頂部1.1730及1.18，再而則會以1.20關口為重要阻力。不過，反過來看，若歐羅未許作出突破，則有機會誘發下行壓力，下方關鍵則會是1.16，此為上升趨向線支撐，亦可說是年內形成的三角形態底部位置，故要慎防失守此區料會展開新一輪下跌。其後支撐料為1.15，關鍵可參考3月低位1.1410及2025年8月低位1.1391，再而要小心若此區亦為失守，則歷時接近一年區間底部亦會被打破，並有可能啟動更具破壞力的下滑，其後目標可先看1.12。

　　紐元兌美元近一周多時間窄幅爭持於0.58至0.59區間，而剛在上周三已突破區間頂部，以約100點延伸幅度計算，目標可先指向0.5940及0.60關口，其後阻力位參考去年7月1日高位0.6122以至0.62水準。中線則會以2024年9月高位0.6378作為依據。支持位回看0.58水準。較大支撐預估在0.5760及4月初低位0.5679。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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2026-06-04 02:00 HKT
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