朱紅 - 騰訊50天線遇阻 留意「13160」 | 窩輪熱炒特區

媒體引述騰訊（700）消息指目前無法確定微信AI智能體推出時間，上線時間很大程度取決於監管方審批進度，並指因微信用戶體量大，合規流程可能比其他產品更加嚴格。騰訊股價於50天線遇阻力，回吐至465元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證「13160」，行使價540.88元，今年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證「27140」，行使價408.68元，今年10月到期，實際槓桿8倍。



晶片股份普遍造好，中芯國際（981）股價於10天線見支持，逆市上升至83元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證「17584」，行使價104.88元，今年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證「28775」，行使價64元，今年11月到期，實際槓桿3倍。



恒指仍受制於兩萬六關口，回吐逾400點至25600點水平整固。投資者如看好恒指，可留意恒指牛證「65191」，收回價25000點，2028年9月到期，實際槓桿40倍。或可留意恒指牛證「66512」，收回價24888點，2028年9月到期，實際槓桿33倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證「60705」，收回價26218點，2028年4月到期，實際槓桿33倍。



本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅