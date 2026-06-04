聞風至 - 留意中石化油服新機遇 | 鮮股落鑊

港股連升三日後，昨日出現顯著回吐。恒生指數低開85點，報25953點，而此已是全日高位所在。大市隨後跌幅擴大，最多曾挫469點，低見25569點。最終收報25633點，跌405點。全日成交金額則回落至3229.2億元，已是連續7日錄得逾3000億元成交。



美伊和談久拖未決，霍爾木茲海峽局勢持續緊張，令全球原油供應風險長期化。市場原本憧憬美伊達成停火框架，但多間外電報道指談判「未見實質突破」，伊朗與美國在制裁、核活動及地區安全問題上仍然分歧明顯。中石化油服（1033）最近獲批發債50億元（人民幣，下同）的額度，或為集團帶來新機遇。



油價居高難下，S&P Global指出，若全球不加快補充上游產能，未來數年可能出現供應缺口；而多間國際油企管理層亦在最新季度會議上提到，將把更多資金重新配置至高回報油氣項目及天然氣資產。



獲准發行公司債



值得留意的是，全球煉油設備正進入新一輪投資周期。丹格特煉油廠日前宣布，計劃把產能由每日65萬桶倍增至140萬桶，並已採購長周期設備及啟動EPC招標。地緣政治令航空燃油供應緊張，非中東煉油廠迎來出口窗口，推動全球油氣相關企業重啟大型建設。



在此背景下，中石化油服獲批准於未來兩年內發行不超過50億元公司債，成為值得關注的焦點。公司近日公告，已獲中證監批覆，可在24個月內分期發行公司債券。



今次獲批大額債券，意味着集團或正準備啟動新一輪投資，為未來帶來新增長動力，亦可能反映其上游客戶或有更大規模項目部署。此前，中石化油服管理層在業績會上表示，今年全年計劃新簽合同額925億元，其中中國石化集團公司內部市場485億元，國內外部市場180億元，海外市場260億元。



博反彈空間巨大



另外，中石化油服公司計劃安排資本支出32.4億元，其中固定資產投資24.1億元。



中石化油服最新市盈率僅18倍水平，該股在今年初曾高見1.88港元，現價已大幅回落，博反彈空間巨大。



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