Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 澳元續陷窄幅橫盤待變｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美匯指數波動收窄，市場正密切關注中東和平談判進展。美國中央司令部稱，伊朗向周邊國家發射了彈道導彈，但均未命中目標；美軍隨後對格什姆島實施了打擊，以回應德黑蘭方面的襲擊企圖。這一輪軍事行動發生之際，美伊之間的外交談判仍陷於僵局。另外，周二公布數據顯示，美國JOLTS

4月職位空缺數據報761.8萬，創下5年來最大增幅，但這一激增可能誇大了勞動力市場的真實健康狀況。關鍵的美國5月非農就業報告則將於周五發布。

　　海灣地區衝突再度升級，提振了投資者對避險貨幣美元的需求。美元兌日圓仍然持續走高，周三早盤距160關口僅是咫尺之遙。日圓匯價在160至161區間正受到密切關注，市場人士警剔日本當局可能再次採取干預行動。此前在4月30日，日圓匯率一度觸及160.7低位，為遏制日圓持續貶值，日本政府與央行當天實施了買入日圓、賣出美元的匯市干預措施，日本政府在5月黃金周假期也進行了相關干預。日元匯率受干預措施影響升至155區間。日本財務大臣片山皋月剛在周三也表示，當局已準備好在外匯市場採取適當行動。

　　美元兌日圓走勢，技術圖表見，RSI自75水準稍呈微弱向下，加上匯價逼近160這個敏感關口，出現調整的風險正為加劇，即使出現進一步上揚的空間亦料為有限，故進一步追買美元兌日圓的風險亦相應增加。匯價在近一個月時間都持於10天平均線之上，目前10天平均線位於159.35，若後市失守此區則已為初步警號，再而將參考25天平均線158.35，延伸支撐看至157.30及156.40。至於向上除了160關口，下一級阻力預料在106.80，較大阻力估計為162以至162.80水準，關鍵指向165。

　　澳洲統計局公布，經季調後，澳洲首季國內生產總值（GDP）按年升2.5%，低於市場預期升2.7%，前值向下修訂至升2.5%。按季計，澳洲首季GDP升0.3%，亦低於市場預期，前值向上修訂至升0.9%。

　　澳元兌美元在本周一觸高0.72水平後，則保持於此區下方窄幅橫盤。圖表見RSI及隨機指數在50的中位數值中水平橫行，示意澳元傾向維持窄幅橫盤的觀望狀態。向上仍會先以0.72水準為參考，至於下方則會矚目於50天平均線，自5月中旬以來匯價亦曾數度探試指標而再行回升，故目前位於0.7110的50天平均線仍具一定技術意義。倘若下破，延伸看至100天平均線0.7060以至0.70關口，進一步指向0.69。反之，若向上突破，下一級阻力預料為0.7280，之後進一步料為0.7380及0.75水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

最Hit
慈雲山兄弟為執房問題起爭執 兄危站簷篷2小時後墮樓亡｜珍惜生命
突發
9小時前
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
Save Lily︱Danny父母學歷、家庭背景曝光 二人相識逾十載惟無結婚 男方聲稱持物理治療師資格
社會
11小時前
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
牆身發霉勿用漂白水抹？本地油漆品牌警告易招4大後果：求大家唔好再用！
生活百科
15小時前
Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係。黎志偉攝
Save Lily｜Danny父母凌晨離開入境處總部 曾男持燒味飯即席開餐 DNA報告或送瑞典證Lily關係
突發
5小時前
置業是不少人的畢生夢想。中新社
男子買34樓住宅13年未收樓 開發商：只准建32層
即時中國
18小時前
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
何鴻燊四房成員齊集何猷君世紀婚禮 四太梁安琪母親罕露面 超欣性感現身 超盈女兒拍掌猷亨獻唱
影視圈
12小時前
02:07
Save Lily｜法庭按指示送Danny往收容所 其父母同意抽取DNA作比對
突發
12小時前
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
伍詠薇爆楊思琦遭欺凌掀熱話 陳年訪問再瘋傳 伍姑娘對一人恨之入骨：痛哭呀，驚到唔想返工
影視圈
9小時前
陳煒大爆遭同劇「鮮肉拍檔」狂追：不斷言語撩我 前TVB男星成嫌疑人 曾讚煒哥「最正嘅女人」
陳煒大爆遭同劇「鮮肉拍檔」狂追：不斷言語撩我 前TVB男星成嫌疑人 曾讚煒哥「最正嘅女人」
影視圈
18小時前
星島申訴王｜缺席謝師宴都要夾$200？ 中六學生斥責不合理：强制好霸道
星島申訴王｜中六生斥缺席謝師宴都要夾$200 教職員否認食霸王餐：我們會出錢買禮物
申訴熱話
12小時前
更多文章
大行晨報 - 金價短線區間橫行｜大行晨報
　　美國4月職位空缺數意外升至近兩年來最高水平，表明勞動力市場仍具韌性。美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，4月美國職位空缺增加73.1萬個，總數達到761.8萬個，為2024年5月以來的最高水平，市場原本預期為688萬個，但招聘數量下降41.9萬，至511.6萬。看空力量主導美債市場，周五將公布的美國非農就業數據或有可能進一步強化聯儲局今年稍後時間加息的預期。克里夫蘭聯儲銀行總
4小時前
大行晨報
大行晨報 - 英鎊短線或仍中性偏淡｜大行晨報
　　美國下修今年第一季度經濟增長（GDP）。數據顯示，美國今年第一季年化國內生產總值增長1.6%，低於市場預期的增長2%，4月消費者支出僅小幅增長。而被美國聯儲局最看重的通脹指標，個人消費支出（PCE）物價指數升幅創2023年以來最大，按年升3.8%，符合市場預期。美國最新首次申請失業救濟人數升至一個多月來最高。截至5月23日止當周，首次申請失業救濟人數21.5萬人，市場預期為21.1萬人。本周五
2026-06-03 02:00 HKT
大行晨報