大行晨報 - 澳元續陷窄幅橫盤待變｜大行晨報

美匯指數波動收窄，市場正密切關注中東和平談判進展。美國中央司令部稱，伊朗向周邊國家發射了彈道導彈，但均未命中目標；美軍隨後對格什姆島實施了打擊，以回應德黑蘭方面的襲擊企圖。這一輪軍事行動發生之際，美伊之間的外交談判仍陷於僵局。另外，周二公布數據顯示，美國JOLTS



4月職位空缺數據報761.8萬，創下5年來最大增幅，但這一激增可能誇大了勞動力市場的真實健康狀況。關鍵的美國5月非農就業報告則將於周五發布。



海灣地區衝突再度升級，提振了投資者對避險貨幣美元的需求。美元兌日圓仍然持續走高，周三早盤距160關口僅是咫尺之遙。日圓匯價在160至161區間正受到密切關注，市場人士警剔日本當局可能再次採取干預行動。此前在4月30日，日圓匯率一度觸及160.7低位，為遏制日圓持續貶值，日本政府與央行當天實施了買入日圓、賣出美元的匯市干預措施，日本政府在5月黃金周假期也進行了相關干預。日元匯率受干預措施影響升至155區間。日本財務大臣片山皋月剛在周三也表示，當局已準備好在外匯市場採取適當行動。



美元兌日圓走勢，技術圖表見，RSI自75水準稍呈微弱向下，加上匯價逼近160這個敏感關口，出現調整的風險正為加劇，即使出現進一步上揚的空間亦料為有限，故進一步追買美元兌日圓的風險亦相應增加。匯價在近一個月時間都持於10天平均線之上，目前10天平均線位於159.35，若後市失守此區則已為初步警號，再而將參考25天平均線158.35，延伸支撐看至157.30及156.40。至於向上除了160關口，下一級阻力預料在106.80，較大阻力估計為162以至162.80水準，關鍵指向165。



澳洲統計局公布，經季調後，澳洲首季國內生產總值（GDP）按年升2.5%，低於市場預期升2.7%，前值向下修訂至升2.5%。按季計，澳洲首季GDP升0.3%，亦低於市場預期，前值向上修訂至升0.9%。



澳元兌美元在本周一觸高0.72水平後，則保持於此區下方窄幅橫盤。圖表見RSI及隨機指數在50的中位數值中水平橫行，示意澳元傾向維持窄幅橫盤的觀望狀態。向上仍會先以0.72水準為參考，至於下方則會矚目於50天平均線，自5月中旬以來匯價亦曾數度探試指標而再行回升，故目前位於0.7110的50天平均線仍具一定技術意義。倘若下破，延伸看至100天平均線0.7060以至0.70關口，進一步指向0.69。反之，若向上突破，下一級阻力預料為0.7280，之後進一步料為0.7380及0.75水平。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

