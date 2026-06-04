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大行晨報 - 金價短線區間橫行｜大行晨報

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4小時前
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產經 專欄
內容

　　美國4月職位空缺數意外升至近兩年來最高水平，表明勞動力市場仍具韌性。美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，4月美國職位空缺增加73.1萬個，總數達到761.8萬個，為2024年5月以來的最高水平，市場原本預期為688萬個，但招聘數量下降41.9萬，至511.6萬。看空力量主導美債市場，周五將公布的美國非農就業數據或有可能進一步強化聯儲局今年稍後時間加息的預期。克里夫蘭聯儲銀行總裁哈馬克（Beth

Hammack）表示，與勞動力市場相比，現階段通脹更令人擔心，局方可能不久後就需要對高通脹採取行動。鷹派言論之下，美匯指數於50天線見較明顯支撐，執筆之時於99至99.5水平區間上落。

　　另一邊廂，現貨金價近日迎來一輪下行整固趨勢。日線圖顯示，自今年4月中旬以來，金價曾短暫衝高至約每盎司4890美元，但並未成功升穿50天線，之後開始掉頭向下。雖然金價第二季度以來，幾次嘗試上試50天線，但尚未成功。執筆之時正於250天線上方至50天線下方（約每盎司4203至4629美元水平）上落。

　　金價近期回落，相信由多個原因造成，首先是美國長年期國債收益率在5月迎來一輪飆升，執筆之時美國10年期國債收益率亦於4.47%水平高位整固，30年期國債收益率亦逼近5%，逼使部分資金從黃金流向債市。除此之外，現時美伊雖暫未達成談判協議，但市場對雙方談判結果仍抱有憧憬，早前因地緣政治因素為黃金帶來的風險溢價開始逐漸下降。短線來看，筆者仍建議金價先行觀察為主，現時不急於入市，若金價跌穿我們早前提及的區間底部每盎司4404美元水平，或說明這一波黃金牛市暫告一段落，再等待下一個買入時機。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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　　美匯指數波動收窄，市場正密切關注中東和平談判進展。美國中央司令部稱，伊朗向周邊國家發射了彈道導彈，但均未命中目標；美軍隨後對格什姆島實施了打擊，以回應德黑蘭方面的襲擊企圖。這一輪軍事行動發生之際，美伊之間的外交談判仍陷於僵局。另外，周二公布數據顯示，美國JOLTS 4月職位空缺數據報761.8萬，創下5年來最大增幅，但這一激增可能誇大了勞動力市場的真實健康狀況。關鍵的美國5月非農就業報告
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