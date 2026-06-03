彭偉新 - 藍思科技中期看32元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

藍思科技（6613）是全球高端精密製造龍頭，核心業務涵蓋智能手機及電腦玻璃蓋板、金屬結構件、觸控模組，以及整機組裝服務。集團憑藉一站式供應鏈優勢，由材料加工延伸至整機製造，與全球頭部品牌維持緊密合作，其中Apple佔總收入約5成。2025年經營現金流達114.65億元，自由現金流約49.65億元，資產負債率約34.7%，財務結構穩健。預計2026年下半年折疊屏iPhone將帶動UTG玻璃、PET膜及高價值結構件出貨，推動2027年盈利較快增長，而AI伺服器及汽車業務亦將成為重要增長動力。目前分析師目標價中值27.05元。



技術走勢上，藍思科技股價在16.5元附近獲得支持後反彈，已升破38.2%及61.8%目標位，只要企穩26.5元，可繼續持有，中期目標32元。本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



資深證券分析師

彭偉新