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聞風至 - 美團季績改善發力追落後 | 鮮股落鑊

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聞風至
14小時前
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產經 專欄
內容

美團（3690）連升兩大棍之後，短線追升有一定值博率，但必先要知道背後的潛在風險及今年反彈的主因，再量度上望空間。

　　美團連升3日後，仍累跌近17%，表現遠遠跑輸大市，今年為止，恒指累跌近1%、科指累跌近6%。美團積弱當然有其原因，受來自同業的巨大競爭壓力，以及價格戰影響下，該集團去年虧損達233.55億元（人民幣，下同）；今年首季續虧損68.27億元，相當於去年全年虧損金額近29%。

　　近日轉勢主要由於大行在看完首季業績後，開始對集團前景改觀。其中，大和指外賣業務拐點早於預期，認為集團有望於第2季開始扭虧為盈，又提到美團到店、酒店及旅遊業務維持集團穩定利潤池，板塊利潤率或已見底。

　　高盛更指，美團外賣業務盈利復甦之路更清晰，並提到其對手阿里巴巴（9988）明確提出3年內實現盈利目標，預估美團第2季將較預期更早達盈虧平衡。

新業務收入保持雙位數增長

　　回顧美團於行業深陷「價格戰」之前，集團在2023年經調整溢利232.5億元、2024年全年之經調整溢利達437.7億元，現市值約5300億（港元，下同）計，相當於當年的市盈率約10至20倍水平，估值吸引。

　　再者，美團未來的增長主線將由其AI業務及新業務共同推動。集團旗下AI產品已全面滲透本地生活場景，從「小團」到商家側的「智能掌櫃」與「數字員工」，有效提升履約效率與商家留存，成為改善盈利能力的核心槓桿。同時，新業務收入保持雙位數增長，前置倉與零售供應鏈虧損持續收窄，開始出現由「燒錢」轉向盈利的勢頭。

　　從走勢來看，美團近期低位落在72.25元，預料已有強勁支持力，2024年高位達217元，今年反彈高位108元，單是上望今年高位已有近26%的潛在反彈幅度。

聞風至

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