陳永陸 - 奧思轉型奏效 財務穩健 | 陸叔講股

奧思集團（1161）近日公布截至2026年3月底的中期業績，成績亮眼，而且優於早前盈喜指引。期內總收益按年增長4.8%至約5.158億元，美容服務收益成為主要增長引擎，帶動整體毛利率進一步提升至93.4%，較去年同期上升1.4個百分點。公司擁有人應佔純利達7093萬元，按年增長27.4%，高於盈喜時預期的6800萬至7200萬元的中位數，顯示業務執行力強勁。



與2025財年全年業績比較，集團轉型成效持續放大。今次中期收益已達全年約52.6%，純利則達全年約87%，服務收入佔比進一步提升至91.8%（去年中期87.8%）。儘管產品銷售因策略調整而有所回落，惟毛利率與盈利能力的雙升，印證集團從產品銷售向高毛利療程服務轉型的策略正加速兌現。在香港消費氣氛疲弱、北上消費分流的大環境下，奧思仍能實現收益正增長並跑贏同業，實屬難能可貴。



收益增長跑贏同業



集團目前在香港經營55間美容中心（涵蓋Oasis Beauty、Oasis Medical、Glycel、InMedic等多品牌），另在北京設有3間自營中心及澳門據點。期內將5間新InMedic中心整合至現有物業，避免新增租金壓力，成本控制得宜。管理層強調，在市場收縮環境下，已準備好審慎探索併購機會，目標為退出市場的小型玩家，但會透過嚴格流程評估適合度，目前並無大舉開設新中心計劃。



財務方面，集團極為穩健，現金及銀行存款高達9.17億元，較去年度增加約1.7億元，無任何貸款，資本負債比率維持零水平。香港美容業面對經濟增長放緩、消費者謹慎開支及北上消費趨勢，行業整體承壓。然而，奧思憑藉多品牌組合、高端醫學美容布局及專業服務口碑，在逆境中維持增長並提升市場份額。



管理層表示未來繼續透過創新療程、品牌推廣及嚴格成本控制鞏固領導地位。中國內地美容消費升級趨勢未變，集團北京據點亦提供區域協同機會。



集團中期股息每股5仙，按年增加42.9%，遠高於去年同期的3.5仙，展現對股東回報的高度承諾。中期息單計股息率已約4.2%，全年派息預期更高，加上強勁現金流與零負債，防守性極高。奧思集團中期業績進一步強化其投資吸引力，值得大家留意。



資深獨立股評人

陳永陸