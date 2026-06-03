鄧聲興 - 舜宇光學估值有望重估｜開工前落盤/頭條名家本周心水

舜宇光學科技（2382）2025年全年業績，營收達432.3億元人民幣，按年增長12.9%；歸屬股東淨利潤約46.4億元，按年大增71.9%，毛利率19.7%且連續兩年提升，展現出強勁的盈利彈性與高端化轉型成效。值得關注是，2025年車載業務收入按年增長21.3%至73.3億元，ADAS滲透率提升直接帶動800萬像素感知模組出貨量領先全球，車載鏡頭全球市佔率穩居第一，成為集團增長新引擎。公司正利用既有光學技術優勢進軍AI服務器CPO／矽光耦合元件市場，已獲得OpenAI裝置光學零組件定單，更成功取得2026年下半年新款iPhone高單價可變光圈鏡頭接近50%的份額，同時成為蘋果新CCM供應商，預計2028年取得iPhone



CCM定單。配合公司5月底宣布聘請加拿大工程院院士顧波擔任首席技術官，主導光互連等AI光學前沿技術研發落地，意味舜宇正從「成像感知」向「光學+AI」進行戰略躍遷。



舜宇光學科技正處於手機光學高端化、車載光學持續放量及AI光通信新賽道三條增長曲線的共振起點，特別是CPO共封裝光學已成為AI算力時代的核心基礎設施，市場正逐步對其進行估值重評，中長期投資價值值得重點關注。目標價92元，止蝕價73元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興

