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大行晨報 - 美元兌瑞郎探頂回落｜大行晨報

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產經 專欄
內容

　　美伊和平談判再添變數，伊朗周一宣布暫停與美國的談判，以抗議以色列持續對黎巴嫩發動軍事行動，並認為相關攻擊已違反停火協議。德黑蘭透過斡旋國中止文件交換程序，並警告若衝突進一步升級，不排除全面封鎖荷姆茲海峽，甚至可能將緊張局勢擴大至曼德海峽等重要航運通道。然而，美國總統特朗普隨後否認談判破裂，強調美伊對話仍在「快速推進」，並表示已與以色列及真主黨達成停止交火共識。數據方面，周一公布美國5月ISM製造業指數由52.7升至54.0，優於市場預期的53.0，並創下2022年5月以來高，已連續5個月擴張；至於5月S&P

Global製造業PMI終值達55.1，亦創逾4年高點。AI基礎建設投資熱潮成為推動製造業復甦的主要動能。

受制美伊協議前景

　　金融市場目前已計入美聯儲可能在年底前加息的可能性，CME

FedWatch工具顯示12月加息25個基點的概率為39%。接下來，本周市場關注重點將集中在美國就業數據上，美國職位空缺調查（JOLTS）數據將率先公布，而關鍵則為即將於周五發布的非農就業報告。如果就業市場繼續保持韌性，可能進一步強化市場對於美聯儲維持高利率的預期。

　　英鎊兌美元周一窄幅企穩，地緣政治風險加劇，提振避險美元回升，市場情緒轉為中性。英鎊兌美元呈現待變格局，三角形態上下軌分別處於1.3460及1.3395。此外，向上仍是繼續受制於25天平均線1.3490。估計英鎊短期續呈下行壓力，支持位將會回看1.3370及1.33，下一級看至1.32及1.3150，關鍵指向1.30關口。較大阻力預估為1.3550，而上半月英鎊明顯受制於1.3650水準，這亦會視為重要阻力，下一級料為1.3720水平。

　　周一公布數據顯示，瑞士第一季國內生產總值（GDP）環比增長0.7%，高於市場預期的0.6%，前值向上修訂至升0.2%。按年計，瑞士首季GDP升0.5%，高於市場預期升0.4%，前值向上修訂至升1%。此外，瑞士4月零售銷售同比激增1.6%，遠超市場預期的溫和增長0.2%，且繼前月上修至1%的增長之後繼續走強。

　　美元兌瑞郎3月底在0.8044觸高，而上一次頂部在1月15日的0.8042，至今匯價又再逐步逼近此區，這將視為短期重要阻力，故留意若後市未可闖過此區，則將再復走低。較近支持回看0.7760及0.7

0.7670；至於今年一直穩守着的0.76關口則仍是關鍵！阻力位留意200天平均線0.7910，關鍵指向0.8000/0.8050水準，下一級看至0.8150。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

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