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大行晨報 - 英鎊短線或仍中性偏淡｜大行晨報

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產經 專欄
內容

　　美國下修今年第一季度經濟增長（GDP）。數據顯示，美國今年第一季年化國內生產總值增長1.6%，低於市場預期的增長2%，4月消費者支出僅小幅增長。而被美國聯儲局最看重的通脹指標，個人消費支出（PCE）物價指數升幅創2023年以來最大，按年升3.8%，符合市場預期。美國最新首次申請失業救濟人數升至一個多月來最高。截至5月23日止當周，首次申請失業救濟人數21.5萬人，市場預期為21.1萬人。本周五美國將公布6月議息會議前最後一次非農就業數據，市場預計美國5月非農就業職位增長9.5萬份，失業率維持在4.3%不變。

當地宏觀數據不如預期

　　另一邊廂，筆者曾於5月13日在本專欄提醒投資者，短線投資英鎊需謹慎，而英鎊兌美元在隨後的兩個交易日急跌至約1.33水平，創下逾一個月來的低位，並失守250天及50天線，之後於該位置築底，並於上周重返1.35水平之上。不過，執筆之時再回落至50天及250天線附近爭持。我們認為，投資英鎊短至中期仍需審慎。

　　首先，除了5月初選舉風波帶來的政治風險因素之外，英國近期多項宏觀數據亦不如預期，或令到市場放慢對英倫銀行今年恢復加息周期的預期。數據顯示，截至3月，英國ILO失業率升至5%，較預期4.9%高，僱主大減職位，勞動需求放緩，4月受薪僱員人數減少近十萬人。就業市場放緩，通脹數據同樣不及預期，英國消費物價指數（CPI）同樣低過市場預期，整體通脹按年升幅由前值3.3%放緩至2.8，低於市場預期的3%。核心通脹亦大幅回落至2.5%，同樣低於市場預期。彭博利率期貨顯示，市場預計英倫銀行6月議息會議較大概率維持利率不變。政治風險加基本面不佳疊加的情形下，筆者認為英鎊短線走勢中性偏淡，不排除再測試5月低位1.33水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

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