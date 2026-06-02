鄧聲興 - 藥明生物估值具修復空間 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

藥明生物（2269）近期發布2025年全年業績公告，期內收入217.9億元，按年增長16.68%，歸母淨利潤43.46億元，增幅達27.33%，毛利率與淨利率雙雙提升。



值得留意是，公司後期及商業化項目收入佔比已升至43.4%，未完成定單總額高達237億美元，其中潛在里程碑收入約122億美元，為未來數年盈利能見度提供堅實基礎。公司近期接連獲得美國Vertex及Viridian Therapeutics的商業化生產定單，證明北美創新藥企對中國CDMO供應鏈依然依賴，地緣政治風險的實際影響遠較市場憂慮為低。管理層更啟動4億美元股份回購計劃，明確表示股價未反映內在價值，並維持2026年收入增長13%至17%的指引。目前藥明生物坐擁945個綜合項目、全球化產能布局及零缺陷的監管檢查記錄，隨着更多臨床三期項目進入商業化階段，盈利彈性可望進一步釋放，現價估值具備顯著修復空間，值得長線關注。目標價38元，止蝕價31元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興