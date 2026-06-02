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朱紅 - 美團續彈 追「26557」購 | 窩輪熱炒特區

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朱紅
10小時前
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產經 專欄
內容

　　美團（3690）周一收市後公布第一季度業績，上周資金連日流入其好倉，美團股價持續反彈，曾升逾8%，高見79.35元。如看好美團可留意認購證「26557」，行使價86.9元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡美團可留意認沽證「26558」，行使價53元，實際槓桿5倍，今年10月到期。

　　據媒體統計恒生科技指數成分股5月表現，華虹半導體（1347）期內升幅逾4成，為科指表現第二佳成分股。華虹股價連日回吐，跌至152元附近好淡爭持。如看好華虹可留意認購證「28997」，行使價234.7元，實際槓桿3倍，今年11月到期。如看淡華虹可留意認沽證「29917」，行使價114.7元，實際槓桿2倍，今年12月到期。

　　國家統計局公布5月製造業採購經理指數（PMI）為50，位於臨界點。期內非製造業商務活動指數則為50.1，景氣水平有所回升。恒指持續反彈，升逾200點在25400點水平整固。如看好恒指可留意牛證「55298」，收回價24650點，實際槓桿36倍，28年9月到期；或可留意牛證「69734」，收回價24595點，實際槓桿33倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「61346」，收回價25868點，實際槓桿35倍，28年4月到期；或可留意熊證「61353」，收回價25968點，實際槓桿30倍，28年4月到期。

　　康方生物（9926）股價表現反覆，早段升越50天線後遇沽壓，倒跌至116元水平整固。如看好康方可留意認購證「29499」，行使價158.88元，實際槓桿3倍，今年11月到期；或可留意康方認購證「25994」，行使價131.36元，實際槓桿5倍，今年8月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

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