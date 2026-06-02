朱紅 - 美團續彈 追「26557」購 | 窩輪熱炒特區

美團（3690）周一收市後公布第一季度業績，上周資金連日流入其好倉，美團股價持續反彈，曾升逾8%，高見79.35元。如看好美團可留意認購證「26557」，行使價86.9元，實際槓桿5倍，今年12月到期。如看淡美團可留意認沽證「26558」，行使價53元，實際槓桿5倍，今年10月到期。



據媒體統計恒生科技指數成分股5月表現，華虹半導體（1347）期內升幅逾4成，為科指表現第二佳成分股。華虹股價連日回吐，跌至152元附近好淡爭持。如看好華虹可留意認購證「28997」，行使價234.7元，實際槓桿3倍，今年11月到期。如看淡華虹可留意認沽證「29917」，行使價114.7元，實際槓桿2倍，今年12月到期。



國家統計局公布5月製造業採購經理指數（PMI）為50，位於臨界點。期內非製造業商務活動指數則為50.1，景氣水平有所回升。恒指持續反彈，升逾200點在25400點水平整固。如看好恒指可留意牛證「55298」，收回價24650點，實際槓桿36倍，28年9月到期；或可留意牛證「69734」，收回價24595點，實際槓桿33倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊證「61346」，收回價25868點，實際槓桿35倍，28年4月到期；或可留意熊證「61353」，收回價25968點，實際槓桿30倍，28年4月到期。



康方生物（9926）股價表現反覆，早段升越50天線後遇沽壓，倒跌至116元水平整固。如看好康方可留意認購證「29499」，行使價158.88元，實際槓桿3倍，今年11月到期；或可留意康方認購證「25994」，行使價131.36元，實際槓桿5倍，今年8月到期。



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筆者為證監會持牌人

朱紅