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聞風至 - 儲能需求爆發利好贛鋒 | 鮮股落鑊

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聞風至
10小時前
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產經 專欄
內容

贛鋒鋰業（1772）股價於5月8日高見91.2元後持續回吐，最新於150天線（約62.415元）似乎初步企穩，走勢上有望走出兜底回升勢頭，預料在儲能需求強勁爆發下，重新站上百元「紅底股」大關的概率不低，現價值得留神。

　　外電報道指，美股太陽能設備商 Nextpower（NXT）斥資最多3.65億美元（約28.47億港元）收購Prevalon Energy，希望以此立足在AI資料中心供電與「太陽能＋儲能」領域。

　　Nextpower創辦人兼執行長Dan Shugar表示，電網端若無法提供快速、精準且穩定的電力調節，任何軟硬體創新都可能在一次停電中化為烏有。AI投資的護城河，於是從晶片與演算法，一路向下延伸到變壓器、電池櫃與控制軟件。由此可見，儲能正成為AI算力競賽中不可或缺的「終極護城河」與新一代基礎建設核心。

　　贛鋒鋰業早前亦透露一項重要資訊：「當前行業鋰礦石及鋰鹽庫存天數處於歷史低位」，公司又表示，目前沒看到較可靠的行業庫存調查情況發布，認為當前行業的鋰礦石及鋰鹽庫存水平均不高，且由於鋰電行業需求在今年以來快速增長，當前行業的庫存天數處於歷史低位。也就是說，鋰資源似乎已從「供過於求」，逐步走向「求過於供」，贛鋒鋰業今年首季亦錄轉賺18.37億元（人民幣，下同），單季純利已相當於去年全年純利的1.14倍水平。瑞銀的報告亦提到，將2026年中國碳酸鋰現貨平均價格（連增值稅）預測上調18%至每噸20萬元，預期5至6月現貨價格可達每噸25萬元。

聞風至

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